Cộng đồng quốc tế đánh giá cao tiến trình nâng hạng chứng khoán của Việt Nam

Tối 18/9/2026, Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” đã diễn ra, với nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series).

Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, trước ngày việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9.

Tại Hội nghị, cộng đồng quốc tế đánh giá cao tiến trình cải cách của Việt Nam.

Ông Iain Grant Frew, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, nhận định, việc nâng hạng phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam và phát đi tín hiệu rõ ràng tới cộng đồng đầu tư toàn cầu về quyết tâm xây dựng một thị trường vốn sâu rộng, dễ tiếp cận và kết nối quốc tế hơn.

Theo Đại sứ, nguồn vốn quốc tế sẽ có vai trò quan trọng đối với các lĩnh vực then chốt của Việt Nam như sản xuất tiên tiến, công nghệ, hạ tầng, năng lượng sạch và dịch vụ tài chính. Đại sứ cũng cho biết Vương quốc Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về dịch vụ tài chính, tài chính xanh, công nghệ tài chính và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Iain Grant Frew, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.

Trong khi đó, thay mặt Ngân hàng Thế giới, bà Mariam J. Sherman chúc mừng Việt Nam về thành tựu mang tính bước ngoặt và khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những cải cách đáng kể được thực hiện trong nhiều năm.

Ngân hàng Thế giới ghi nhận nỗ lực của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam trong cải cách hạ tầng thị trường, cơ chế thanh toán, thủ tục mở tài khoản và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài. Những cải cách này có ý nghĩa cốt yếu trong việc giải quyết các rào cản tồn tại từ lâu đối với việc tham gia vào thị trường Việt Nam.

Bà Mariam J. Sherman, đại diện Ngân hàng Thế giới.

Bà Mariam J. Sherman cho rằng nâng hạng là cột mốc chứ không phải điểm đến cuối cùng. Đây chính là lúc các thị trường vốn sâu rộng phát huy vai trò chuyển đổi, thu hút vốn tư nhân và tổ chức, đa dạng hóa các kênh tài chính ngoài hệ thống ngân hàng và phân bổ nguồn tiết kiệm dài hạn vào các khoản đầu tư hiệu quả.

Trong khi đó, bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, khẳng định, việc thay đổi phân loại thị trường là kết quả của nhiều năm cam kết, hợp tác và nỗ lực bền bỉ của các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý, sở giao dịch, công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, nhà đầu tư và toàn bộ hệ sinh thái tài chính Việt Nam.

Theo Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, việc Việt Nam được đưa vào các chỉ số chuẩn toàn cầu là sự ghi nhận quan trọng đối với cải cách và mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường vốn quốc tế.

Điều này củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến ngày càng quan trọng đối với đầu tư quốc tế và phản ánh niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu vào triển vọng của thị trường.

Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell.

Hiện có hơn 22 nghìn tỷ USD tài sản trên toàn cầu sử dụng các chỉ số của FTSE Russell làm chuẩn tham chiếu. Bà Fiona Bassett cho biết đợt triển khai nâng hạng đầu tiên đã hoàn thành và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng, thành viên thị trường. Kết quả này phản ánh sự chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ của Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý, sở giao dịch, đơn vị cung cấp hạ tầng và cộng đồng đầu tư.

FTSE Russell và Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London cam kết tiếp tục là đối tác dài hạn của Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa thị trường vốn. Với năng lực trên các thị trường cổ phiếu, thu nhập cố định, ngoại hối, đầu tư bền vững và tài sản số, FTSE Russell sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao sự hiện diện quốc tế, tạo điều kiện cho các dòng vốn dài hạn và phát triển thị trường theo hướng sâu rộng, vững mạnh, có khả năng chống chịu cao.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia chỉ số thị trường mới nổi thuộc FTSE Global Equity Index Series.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia chỉ số thị trường mới nổi thuộc FTSE Global Equity Index Series.

Sự kiện khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng thị trường chứng khoán chuyên nghiệp, minh bạch và hội nhập sâu rộng; phát huy hiệu quả vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Trên nền tảng kết quả đã đạt được, Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường đối thoại với cộng đồng đầu tư và chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hướng tới những mục tiêu nâng hạng cao hơn.