Đại sứ Vũ Duy Long chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện tổ chức Kim Hội. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi gặp, Đại sứ Vũ Duy Long đã thăm hỏi tình hình đời sống, công việc của bà con, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và trao đổi về công tác kết nối, tập hợp cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và tiếng Việt. Đại sứ nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW, đồng thời đề cao vai trò của văn hóa trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy bản sắc và sức mạnh văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Đại sứ khuyến khích Kim Hội tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng, quan tâm gìn giữ tiếng Việt, truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ; qua đó góp phần tăng cường sự gắn bó của bà con với quê hương, đất nước và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Senegal. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán luôn quan tâm, đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Senegal.

Bày tỏ vui mừng và cảm ơn Đại sứ Vũ Duy Long cùng đoàn công tác đã dành thời gian đến thăm, gặp gỡ đại diện cộng đồng, bà Leotine Pires, Chủ tịch Kim Hội, cho biết cộng đồng người Việt tại Senegal luôn hướng về quê hương, đất nước và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, kết nối của Đại sứ quán, đặc biệt trong các hoạt động gìn giữ tiếng Việt, truyền thống văn hóa và tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ người Việt xa quê.

Bà Leotine Pires cho biết thời gian qua, Kim Hội đã triển khai nhiều hoạt động nhằm kết nối các gia đình người gốc Việt, Lào và Campuchia tại Senegal, duy trì các hoạt động giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Bà khẳng định Kim Hội sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại Senegal.

Đón đoàn Đại sứ quán, các thành viên Kim Hội đã tự tay chuẩn bị nhiều món ăn truyền thống Việt Nam như cơm rang, bánh cuốn, nem, bánh bao, bánh xèo... tạo nên không khí thân tình, ấm cúng, đậm hương vị quê hương giữa lòng Senegal. Những món ăn không chỉ thể hiện sự chu đáo, hiếu khách mà còn là cách bà con gìn giữ, lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt Nam nơi xa Tổ quốc, đồng thời trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho các thế hệ con cháu.

Hiện có khoảng 3.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Senegal. Dù số lượng không đông, cộng đồng người Việt tại đây luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động và từng bước ổn định cuộc sống.