Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản tiếp sức Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn (giữa) tặng quà cho đại diện các vận động viên Việt Nam. Ảnh: Lê Thương

Tại buổi gặp mặt, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn gửi lời thăm hỏi tới toàn đoàn, chúc mừng các vận động viên đã giành huy chương, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Ông đồng thời biểu dương tinh thần thi đấu bền bỉ, ý chí vượt khó và những nỗ lực của các vận động viên trong quá trình tranh tài.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn khẳng định, các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản luôn quan tâm, đồng hành cùng các đoàn thể thao Việt Nam khi tham gia thi đấu quốc tế.

Theo ông, nghị lực và tinh thần thi đấu của các vận động viên người khuyết tật là nguồn cảm hứng, góp phần lan tỏa hình ảnh người Việt Nam giàu ý chí, tự tin và luôn nỗ lực vươn lên.

Bà Lê Thương, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại vùng Kansai, cũng gửi lời chúc mừng tới đoàn, bày tỏ niềm tự hào trước những thành tích các vận động viên đạt được, đồng thời chúc toàn đoàn tiếp tục thi đấu tự tin, đoàn kết và giành thêm nhiều huy chương tại Đại hội.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại vùng Kansai (Nhật Bản) tặng quà các vận động viên. Ảnh: Lê Thương

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games 2026, cảm ơn sự quan tâm và động viên kịp thời của Tổng Lãnh sự quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Ông Nguyễn Trọng Hổ cho biết, sự hiện diện và tình cảm của bà con là nguồn cổ vũ tinh thần quý báu, tiếp thêm động lực để các vận động viên vượt qua thử thách, nỗ lực thi đấu và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam.