Tiết mục mở trống hội rộn rã mở màn Chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 18/11, tại Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du ở thủ đô Vientiane, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane đã phối hợp với nhà trường tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Phu nhân; lãnh đạo Ban Chấp hành Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, Ban Giám hiệu Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, Đoàn Lân Sư Rồng thuộc Hệ thống Giáo dục IVS từ Việt Nam sang giao lưu, cùng đông đảo bà con kiều bào, thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Lê Anh Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane nhấn mạnh, dù sinh sống, học tập và làm việc xa Tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói chung và thủ đô Vientiane nói riêng luôn hướng về cội nguồn, không ngừng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; khẳng định Chương trình giao lưu nghệ thuật với sự tham gia của các thầy trò Hệ thống Giáo dục IVS đến từ Việt Nam không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa, mà còn là nhịp cầu gắn kết tình đồng bào, góp phần thắt chặt tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane trong việc phối hợp tổ chức hoạt động ý nghĩa này, tạo không gian gặp gỡ, giao lưu và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Nhấn mạnh truyền thống đại đoàn kết là nguồn sức mạnh quý báu của dân tộc Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho rằng, đối với bà con đang sinh sống tại Lào - đất nước có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược với Việt Nam, tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau không chỉ giúp mỗi gia đình ổn định cuộc sống mà còn góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam ngày càng vững mạnh, có uy tín tại địa bàn sở tại.

Đại sứ đề nghị Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết bà con, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo thế hệ trẻ tham gia.

Đồng thời, Đại sứ mong muốn các gia đình, nhà trường và tổ chức Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc cho các thế hệ mai sau; động viên bà con sống, làm việc tuân thủ pháp luật, tôn trọng phong tục tập quán của Lào, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ luôn đồng hành, phối hợp với các cơ quan chức năng hai nước để hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng.

Tại đêm giao lưu, các đại biểu, bà con kiều bào và các em học sinh đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc mở đầu bằng màn trống hội rộn rã.

Tiếp đó là các tiết mục ca nhạc ca ngợi quê hương, đất nước và con người Việt Nam; những bài quyền Vovinam, võ cổ truyền tôn vinh tinh thần thượng võ và đặc biệt là màn trình diễn Lân - Sư - Rồng sôi động do các thầy trò Hệ thống Giáo dục IVS biểu diễn, tạo không khí náo nhiệt, vui tươi và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, do Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane phối hợp với Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du thủ đô Vientiane tổ chức, đã thực sự trở thành ngày hội thắm đượm tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào./.