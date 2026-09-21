Cộng đồng người Việt tại Kansai phủ kín cờ đỏ sao vàng cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam

Cộng đồng người Việt tại Kansai nhuộm đỏ sân vận động Nagai (Osaka), cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển nữ Thái Lan. (Ảnh: Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai)

Giữa không khí sôi động của trận “derby Đông Nam Á”, sắc đỏ của cờ Tổ quốc phủ kín một góc khán đài. Những tiếng hô “Việt Nam! Việt Nam!” vang lên liên tục, thể hiện tình cảm, niềm tự hào và sự đồng hành của bà con kiều bào dành cho các cô gái Việt Nam đang thi đấu trên đất Nhật Bản.

Trận đấu diễn ra quyết liệt và thận trọng. Đội tuyển nữ Việt Nam kiên cường bảo vệ khung thành trước sức ép của Thái Lan và kết thúc trận đấu với tỷ số 0-0.

Kết quả này giúp Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026 với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Sau tiếng còi mãn cuộc, niềm vui vỡ òa trên khán đài. Những lá cờ đỏ sao vàng tiếp tục tung bay, những lời chúc mừng và tiếng hát Quốc ca vang lên giữa Osaka, tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt của tình yêu quê hương nơi xa Tổ quốc.

Tình cảm của cộng đồng người Việt tại Kansai không chỉ là những tiếng cổ vũ trên khán đài, mà còn là sự kết nối, sẻ chia và đồng hành của những người con Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản với đội tuyển quốc gia.

Ở trận tứ kết ngày 25/9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Trung Quốc lúc 13h00.

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