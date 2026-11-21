Các đại biểu tham dự ngày hội chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Ngày 21/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, với sự tham dự của gần 200 đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội do Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh, Giám đốc Nhà hát dẫn đầu.

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 là dịp để các hội đoàn và đại diện cộng đồng người Việt từ nhiều địa phương của Hàn Quốc gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn bó, đồng thời giới thiệu, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đại sứ Vũ Hồ phát biểu khai mạc ngày hội. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh, đối với những người sống xa Tổ quốc, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là ngôn ngữ, phong tục hay những giá trị truyền thống, mà còn là sợi dây kết nối mỗi người với gia đình, quê hương và cộng đồng.

Đại sứ cho rằng, trong điều kiện cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc ngày càng đông đảo và đa dạng, sức mạnh của cộng đồng không chỉ được thể hiện qua số lượng mà quan trọng hơn là sự đoàn kết, khả năng tương trợ và uy tín mà mỗi người Việt Nam tạo dựng trong xã hội sở tại.

Đại sứ đánh giá cao những đóng góp của người lao động, doanh nhân, trí thức, lưu học sinh và các gia đình Việt-Hàn đối với sự phát triển của Hàn Quốc cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Đồng thời, Đại sứ khuyến khích các hội đoàn và mỗi thành viên cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành pháp luật sở tại, chủ động hội nhập và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

Đặc biệt, Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn tiếng Việt, truyền lại những giá trị văn hóa và ý thức về cội nguồn cho thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên tại Hàn Quốc. Theo Đại sứ, giữ gìn bản sắc không có nghĩa là khép mình, mà là nền tảng để mỗi người tự tin hội nhập và đóng góp tích cực hơn cho xã hội.

Một điểm nhấn của ngày hội là chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội biểu diễn. Sự hiện diện của các nghệ sĩ quân đội mang đến cho bà con những tình cảm gần gũi từ quê hương, đồng thời góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Đại sứ Vũ Hồ chụp ảnh kỷ niệm với các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội biểu diễn tại sự kiện. ﻿(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Đây cũng là dịp trở lại Hàn Quốc của Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh, người từng tham gia các chương trình giao lưu nghệ thuật tại Seoul. Những hoạt động giao lưu như vậy tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong việc kết nối cộng đồng và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc.

Thông qua ngày hội, Đại sứ quán khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với cộng đồng, hỗ trợ các hoạt động hội đoàn, thúc đẩy việc dạy và học tiếng Việt, tạo thêm không gian gặp gỡ, giao lưu văn hóa và tăng cường kết nối giữa các thế hệ người Việt tại Hàn Quốc.

Ngày hội khép lại với thông điệp: Đoàn kết bắt đầu từ sự quan tâm và trách nhiệm với nhau; giữ gìn văn hóa Việt Nam bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi người Việt, dù đang sinh sống ở bất cứ nơi đâu.