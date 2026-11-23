Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và Phu nhân thắp hương tưởng niệm em Lisa.

Sự ra đi đột ngột và đầy đau đớn của em không chỉ để lại mất mát không gì bù đắp đối với gia đình mà còn gây chấn động, khiến cộng đồng người Việt tại Đức và nhiều người dân sở tại bàng hoàng, thương xót.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức, Nguyễn Đắc Thành, và Phu nhân; đại diện Liên hiệp hội người Việt Nam tại Đức, Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức, Hội đồng hương Nghệ An cùng đại diện nhiều hội đoàn người Việt. Về phía Đức, có đại diện chính quyền quận Marzahn-Hellersdorf nơi gia đình Lisa sinh sống và trường học nơi em từng theo học.

Bất chấp thời tiết giá lạnh, hàng trăm người Việt Nam và bạn bè Đức đã kiên nhẫn đứng ngoài trời suốt nhiều giờ đồng hồ, chờ đến lượt vào đặt hoa và tiễn đưa em lần cuối. Những bó hoa, ánh nến và những phút mặc niệm lặng lẽ đã thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng dành cho cô bé xấu số và gia đình em trong thời khắc đau thương nhất.

Nhiều người không quen biết gia đình Lisa nhưng vẫn đến để bày tỏ sự chia sẻ, tiếc thương và mong muốn được cùng gia đình tiễn biệt em. Sự hiện diện đông đảo của người dân hai nước cũng cho thấy nỗi đau trước sự mất mát của một sinh mạng trẻ thơ đã vượt qua mọi ranh giới về ngôn ngữ, quốc tịch và văn hóa.

Tham tán Công sứ Đặng Hoàng Linh phát biểu tại lễ tưởng niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Đặng Hoàng Linh, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, thay mặt Đại sứ quán gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình em Lisa Tạ. Ông nhấn mạnh, sự ra đi đột ngột của em ở tuổi 13, khi còn tràn đầy sức sống và những ước mơ phía trước, là mất mát không gì có thể bù đắp.

"Việc sinh mạng non nớt, vô tội của Lisa bị tước đoạt bởi một tội ác nghiêm trọng đã khiến gia đình và toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Đức vô cùng bàng hoàng, đau đớn“, ông nói. Theo Giáo sư Đặng Hoàng Linh, thảm kịch này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với mỗi gia đình và toàn xã hội về trách nhiệm quan tâm, lắng nghe và hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên.

Ông cho rằng cần sớm triển khai các biện pháp hỗ trợ và phòng ngừa phù hợp nhằm nhận diện, ngăn chặn những nguy cơ dẫn đến bạo lực và tội phạm ở người trẻ. Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng Đức tiếp tục làm sáng tỏ toàn diện vụ việc, tăng cường các cơ chế bảo vệ và phòng ngừa để bảo đảm an toàn cho thanh thiếu niên.

Đại diện Đại sứ quán cũng khẳng định Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Đức luôn đồng hành, chia sẻ với gia đình Lisa trong giai đoạn đặc biệt khó khăn này.

Lễ tưởng niệm khép lại trong không khí trang nghiêm và xúc động. Những dòng người lặng lẽ nối tiếp nhau đặt hoa, những ánh mắt đỏ hoe và những lời cầu nguyện dành cho Lisa đã để lại hình ảnh khó quên trong lòng những người tham dự.

Bất chấp trời lạnh giá, hàng trăm người vẫn đợi nhiều giờ để vào tiễn đưa em

Ở tuổi 13, Lisa còn cả một chặng đường dài phía trước với bao ước mơ và hy vọng. Sự ra đi của em không chỉ là nỗi đau của gia đình mà còn khiến cộng đồng người Việt tại Đức và những người dân sở tại vô cùng thương tiếc. Lời tiễn biệt em cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa bạo lực và xây dựng một môi trường sống an toàn hơn cho thế hệ trẻ.

Lisa được gia đình báo mất tích từ khoảng 7h20 sáng ngày 3/11 (theo giờ địa phương), chỉ vài phút sau khi em rời nhà đến trường học. Tới ngày 8/11, cảnh sát đã phát hiện thi thể em trong một ngôi nhà không có người ở tại bang Brandenburg, cạnh Berlin. Khi cảnh sát bao vây ngôi nhà, nghi phạm, một người đàn ông 22 tuổi, quốc tịch Đức, đã tự vẫn bằng súng và sau đó được điều trị tích cực tại bệnh viện nhưng đã chết sau đó 3 ngày. Viện Công tố Berlin đã xác định nghi phạm từng sống gần nhà nạn nhân và có khuynh hướng tình dục với trẻ em. Người này chưa từng có tiền án, tuy nhiên đã bị điều tra trong hai vụ án liên quan đến hành vi tàng trữ và sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em.

Vụ việc đã gây chấn động cộng đồng người Việt tại Đức, đặc biệt là tại Berlin.