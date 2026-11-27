Hôm 26/11 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì buổi họp báo.

Thông tin về công tác chuẩn bị hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết đây là hội nghị toàn thế giới đầu tiên về người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng và sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW, đồng thời diễn ra trong bối cảnh đất nước cần huy động hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì họp báo. Ảnh: Việt Linh

Hội nghị dự kiến có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và khoảng 400 đại biểu kiều bào, trong đó có những đại biểu cao tuổi (90 tuổi) và các đại biểu thuộc thế hệ trẻ.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, hiện có hơn 6,3 triệu người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tri thức, kinh nghiệm, tiềm lực kinh tế và mạng lưới quan hệ quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước. Bà khẳng định kiều bào là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực chiến lược quan trọng và là chủ thể tích cực tham gia xây dựng, phát triển đất nước.

Hội nghị hướng tới cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và kết nối nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển trong nước.

Hội nghị cũng là dịp để kiều bào bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất sáng kiến, đồng thời để các cơ quan chức năng lắng nghe, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hợp tác và hoàn thiện chính sách.

Phiên khai mạc của Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 sẽ diễn ra vào chiều 8/12/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc.

Bên cạnh phiên khai mạc và phiên toàn thể, hội nghị sẽ có ba phiên chuyên đề.

Phiên “Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong phát triển kinh tế dữ liệu và các ngành công nghệ chiến lược”, tập trung kết nối chuyên gia, trí thức kiều bào với cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phiên chuyên đề “Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò ‘đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam’, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia”. Các nội dung trao đổi về kết nối cội nguồn, gìn giữ bản sắc, tiếng Việt, phát huy bản lĩnh quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường kết nối cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, cả trong không gian truyền thống và số.

Phiên “Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong mở rộng thị trường, mạng lưới phân phối hàng Việt Nam ra nước ngoài và kết nối với các địa phương, doanh nghiệp trong nước”, tập trung phát huy thế mạnh doanh nhân kiều bào trong phát triển thị trường, mạng lưới phân phối, kết nối chuỗi cung ứng, xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác với địa phương, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng thông tin thêm rằng Bộ Ngoại giao cũng đang phối hợp với Bộ Quốc phòng thu xếp chương trình để đại biểu kiều bào tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến tổ chức tại Hà Nội trong tháng 12.