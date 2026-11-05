Cộng đồng người Việt - Cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Cộng hòa liên bang Đức

Đoàn công tác trao quà lưu niệm tặng Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã làm việc với Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và Hội đồng hương Nghệ An tại Cộng hòa Liên bang Đức; trao tặng Tủ sách tiếng Việt cho Dự án Mãi Tò Mò, đồng thời thăm chùa Từ Ân tại thủ đô Berlin.

Phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước

Tại buổi làm việc với Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức, chia sẻ với Đoàn công tác, Chủ tịch Liên hiệp Hội Nguyễn Văn Hiền đã thông tin khái quát về tình hình và kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội thời gian qua; nhấn mạnh những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức trong việc duy trì, phát triển các hoạt động hội đoàn, củng cố đoàn kết và gắn kết cộng đồng.

Đoàn công tác làm việc với Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Ông Nguyễn Văn Hiền cũng chia sẻ về những đóng góp, sự hưởng ứng tích cực của kiều bào đối với các hoạt động hướng về quê hương, đất nước, sự phát triển của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân với vai trò là một địa điểm kinh tế, văn hóa và kết nối cộng đồng. Đặc biệt, từ tháng 1/2026, bến tàu điện ngay trước cổng Trung tâm Thương mại Đồng Xuân chính thức mang tên “Herzbergstr./Dong-Xuan”. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt tại Berlin, không chỉ ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của bà con đối với đời sống kinh tế, xã hội sở tại mà còn thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của chính quyền và người dân địa phương đối với cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Liên hiệp hội trong việc tập hợp, đoàn kết và xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Đức ngày càng vững mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên mong muốn, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, không chỉ trong kết nối các thế hệ người Việt mà còn trong việc chăm lo xây dựng đội ngũ kế cận, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia các hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, cần chú trọng bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức về cội nguồn, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, qua đó duy trì sợi dây gắn kết giữa các thế hệ người Việt ở nước ngoài với quê hương, đất nước.

Đoàn tặng Tủ sách tiếng Việt cho Dự án Mãi Tò Mò. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên trân trọng ghi nhận những ý kiến, đề xuất của bà con và mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Đức tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trao tặng sách tiếng Việt cho Liên hiệp hội, góp phần hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động dạy, học tiếng Việt, gìn giữ tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác đã gặp và làm việc với Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên hiệp Hội Trịnh Thị Mùi đã thông tin về tình hình hoạt động trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh những đóng góp tích cực của phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức trong các hoạt động cộng đồng, tăng cường gắn kết với quê hương, đất nước và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa.

Ghi nhận, biểu dương những hoạt động thiết thực của Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng đối với Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Theo ông Nguyễn Trung Kiên, đây là tín hiệu tích cực, góp phần tạo chuyển biến trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ chị em phụ nữ và cộng đồng, đặc biệt quan tâm đến các nữ thanh niên mới sang Đức học tập, sinh sống và làm việc, đồng thời tích cực duy trì, lan tỏa phong trào dạy và học tiếng Việt, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng.

Cũng nhân chuyến thăm này, đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trao tặng Tủ sách tiếng Việt cho Dự án Mãi Tò Mò. Theo đó, tủ sách sẽ được bố trí tại những địa điểm có đông người Việt lui tới, như các nhà hàng Việt Nam, nhằm tạo điều kiện để bà con, đặc biệt là các em nhỏ, có thể tiếp cận và học tiếng Việt một cách gần gũi, tự nhiên và thuận tiện.

Trao đổi với bà Thuy Le-Scherello, Chủ nhiệm Dự án Mãi Tò Mò, đồng thời là Sứ giả tiếng Việt năm 2024, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao sự sáng tạo, tâm huyết và những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy dạy và học tiếng Việt tại Đức. Ông Nguyễn Trung Kiên mong muốn, Dự án tiếp tục được duy trì, phát triển và lan tỏa, trở thành sân chơi bổ ích giúp các em nhỏ thêm yêu tiếng Việt, nuôi dưỡng tình cảm gắn bó với quê hương, cội nguồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đoàn Công tác làm việc với Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Nhân dịp này, đoàn công tác đã tới thăm chùa Từ Ân tại thủ đô Berlin. Tại đây, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chùa Từ Ân trong việc duy trì các hoạt động Phật giáo, văn hóa và hướng về cộng đồng.

Ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, chùa không chỉ là nơi tu tập, sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi bà con tìm thấy sự bình an, sẻ chia và gắn kết sau những bộn bề của cuộc sống nơi xa quê. Ông cũng hoan nghênh định hướng tổ chức các hoạt động dành cho thế hệ trẻ, đồng thời mong muốn chùa tiếp tục phát huy vai trò là không gian sinh hoạt văn hóa, tâm linh, góp phần củng cố tình đoàn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc dân tộc.