Ngày 19/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Lee Jin Woo, người từng gây chú ý khi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Năng lực tư cách giáo dục luật (LEET), được phát hiện trong tình trạng ngừng tim tại một nhà nghỉ gần ga Cheonho, quận Gangdong, Seoul. Anh qua đời sau đó, hưởng dương 32 tuổi.

Theo Yonhap, sau nhiều giờ tìm kiếm, cảnh sát phát hiện Lee vào khoảng 13h12 cùng ngày. Trước đó, Lee rời nhà riêng tại quận Gwanak, di chuyển qua một số địa điểm ở Seoul rồi mất liên lạc.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một mẩu giấy được cho là thư tuyệt mệnh. YTN thông tin nội dung khoảng 5 dòng, viết trên giấy xé từ sổ tay, với nội dung Lee cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức về thể chất và tinh thần trong thời gian gần đây.

Lee Jin Woo được xác nhận đã qua đời ở tuổi 33.

Cảnh sát cho biết cần tiến hành các thủ tục giám định để xác định chính xác nguyên nhân và hoàn cảnh tử vong. Hiện chưa có căn cứ để khẳng định cái chết của Lee có liên quan trực tiếp đến áp lực từ những nghi vấn đang bủa vây anh.

Dư luận Hàn Quốc tranh luận

Theo Newsis, sau khi thông tin Lee qua đời được công bố, nhiều bài đăng và bình luận về vụ việc xuất hiện trên các diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc, với các luồng ý kiến trái chiều.

Một bộ phận cư dân mạng chỉ trích Lee Jin Woo không thừa nhận sai phạm đến phút cuối. Có ý kiến cho rằng lòng tự trọng và tâm lý không muốn chịu trách nhiệm đã khiến anh đưa ra lựa chọn cực đoan. Một số người nhận định Lee lẽ ra nên tự thú, chấp nhận hình phạt thay vì liên tục phủ nhận.

Bên cạnh đó, nhiều người đề nghị tiếp tục làm rõ nghi vấn gian lận, thay vì khép lại vụ việc vì người bị tố cáo đã qua đời. Thậm chí, có ý kiến kêu gọi sửa đổi quy định pháp luật để những vụ việc tương tự được xem xét đến cùng, đồng thời yêu cầu siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi gian lận thi cử.

Truyền thông và người dân hiếu kỳ tập trung trước cửa nhà nghỉ nơi phát hiện Lee ngừng tim. Ảnh: Yonhap

Ở chiều ngược lại, nhiều người bày tỏ tiếc thương trước cái chết của Lee ở độ tuổi quá trẻ. Một số ý kiến cho rằng dù những nghi vấn cần được làm rõ, Lee vẫn có thể tiếp tục sống, giải trình và đối diện với trách nhiệm nếu có sai phạm. Việc một người trẻ qua đời giữa tâm điểm tranh cãi khiến họ cảm thấy đau lòng.

Nghi vấn gian lận

Lee Jin Woo thu hút sự chú ý sau khi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi LEET năm 2026. Đây là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy, lập luận và đọc hiểu, được sử dụng làm căn cứ tuyển sinh vào các trường luật tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, thành tích này gây tranh cãi do kết quả học tập của Lee được cho là cải thiện bất thường trong thời gian ngắn.

Theo SBS, những lần thi CSAT trước đây, Lee đạt điểm khá thấp. Năm 2013, anh nằm trong nhóm điểm 6-8 theo thang phân loại chín bậc của Hàn Quốc. Đến năm 2018, điểm môn Ngữ văn vẫn ở mức 7.

Năm 2024, Lee thi lại và trúng tuyển ngành Khoa học chính trị và Quan hệ quốc tế của Đại học Korea. Đến năm 2026, anh đạt kết quả gần như tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh, chỉ sai một câu môn Sinh học II, qua đó trúng tuyển ngành Nha khoa của Đại học Quốc gia Seoul (SNU).

Lee còn đạt 565/600 điểm trong kỳ thi tiếng Anh New TEPS, dù từng có kết quả khá thấp ở môn tiếng Anh trong các kỳ CSAT trước đó.

Giải thích về bước tiến, Lee cho biết sau khi công việc kinh doanh thất bại, anh đi bộ xuyên Hàn Quốc trong ba tuần. Trong hành trình, anh bị mất điện thoại và phải sống không có thiết bị điện tử. Lee cho rằng trải nghiệm này giúp cải thiện đáng kể khả năng nhận thức, tập trung và tư duy.

Lee liên tục đạt thành tích thi cử ấn tượng, dù trước đó không quá nổi bật.

Nghi vấn gian lận lan rộng sau khi một thí sinh đứng đầu kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế tại Hàn Quốc thừa nhận sử dụng AI để gian lận. Vụ việc khiến dư luận đặt câu hỏi về khả năng AI bị lợi dụng trong các kỳ thi có tính cạnh tranh cao.

Lee từng công khai bài thi LEET đạt điểm tuyệt đối trong một chương trình trên YouTube. Tuy nhiên, một số người xem phát hiện dấu hiệu sửa đáp án. Lee giải thích anh mất tập trung khi làm những câu cuối.

Bảng điểm CSAT do Lee công bố cũng làm dấy lên nghi vấn. Theo Yonhap, tên trên tài liệu là tên mới anh sử dụng sau khi đổi tên. Tuy nhiên, Cơ quan Đánh giá chương trình giảng dạy và giáo dục Hàn Quốc cho biết thí sinh không được thay đổi họ tên trên phiếu trả lời sau khi kỳ thi kết thúc. Sự khác biệt này khiến tính xác thực của bảng điểm bị đặt dấu hỏi.

Ngoài ra, trên các cộng đồng sinh viên Đại học Korea xuất hiện thông tin một người được cho là Lee từng học gia sư môn Sinh học II ngay trước kỳ thi năm 2026, nhưng bị nhận xét còn thiếu kiến thức cơ bản. Chi tiết này càng khiến kết quả gần như tuyệt đối của anh gây tranh luận. Tuy nhiên, những thông tin trên chưa được cơ quan chức năng xác minh và không thể xem là bằng chứng gian lận.

Câu hỏi còn bỏ ngỏ

Trước sức ép từ dư luận, Lee tuyên bố sẽ trực tiếp giải đề thi Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2027 của Hàn Quốc, phát trực tiếp toàn bộ quá trình làm bài để chứng minh năng lực.

Buổi kiểm chứng dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 19/11 tại một trường quay ở quận Gangnam, Seoul, do một đơn vị giáo dục tổ chức. Tuy nhiên, Lee không xuất hiện đúng giờ. Ban tổ chức cho biết điện thoại của anh đã tắt từ ngày 18/11 và mọi nỗ lực liên lạc đều không có kết quả.

Theo Yonhap, buổi phát trực tiếp thu hút khoảng 400.000 lượt theo dõi. Sau khi chờ đợi nhưng không thể liên lạc với Lee, ban tổ chức tuyên bố hủy chương trình và đề nghị cảnh sát kiểm tra tình hình của anh.

Sự ra đi đột ngột của Lee khiến nhiều nghi vấn khó tìm được câu trả lời. Ảnh: Yonhap

Đáng chú ý, ngày 18/11, Lee vẫn trả lời phỏng vấn truyền thông, khẳng định sẽ tham gia kiểm chứng để giải quyết những nghi vấn.

Cũng trong ngày này, hai luật sư Bang Min Woo và Park Eun Sun gửi đơn tố cáo Lee, đề nghị điều tra dấu hiệu cản trở hoạt động công vụ và hoạt động kinh doanh liên quan đến các cáo buộc gian lận.

Cùng thời điểm, đơn vị giáo dục Sidae Injae chấm dứt hợp tác với Lee trong vai trò huấn luyện viên trí não (Brain Coach). Cuốn sách Brain Axel do anh xuất bản, giới thiệu phương pháp cải thiện năng lực học tập thông qua điều chỉnh lối sống, cũng bị đặt dấu hỏi về tính xác thực. Một số độc giả đã mua sách khởi kiện Lee và đơn vị xuất bản.

Sự ra đi của Lee khiến những nghi vấn bị bỏ ngỏ. Theo Yonhap, nếu người bị tố cáo đã qua đời, vụ án hình sự có thể được khép lại do không còn căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người này.

Cơ quan giáo dục Seoul đã yêu cầu trường trung học nơi Lee dự thi CSAT năm 2026 bảo quản đề thi và bài làm theo đề nghị của cảnh sát. Luật sư đại diện những người tố cáo cũng đang cân nhắc đề nghị Bộ Giáo dục Hàn Quốc tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Đến nay, chưa có kết luận chính thức xác nhận Lee Jin Woo đã sử dụng AI để gian lận trong bất kỳ kỳ thi nào.