Cộng đồng mạng ngợi khen 2 đồng chí CSGT đưa người đột quỵ đi cấp cứu trong đêm

Tối 28/9, Tổ công tác gồm Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 – Phòng CSGT Công an TP Huế, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Lý Thái Tổ, phường Hương An, TP Huế thì nhận được thông tin có một người dân có biểu hiện đột quỵ tại nhà.

Clip hai đồng chí Cảnh sát giao thông khẩn trương chạy vào nhà nạn nhân để đưa người dân đi cấp cứu nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Ngay sau đó, Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài nhanh chóng dùng xe mô tô di chuyển đến trước số 668 đường Lê Duẩn (TP Huế), khẩn trương chạy vào phía trong nhà phối hợp với Đội cứu hộ xe 0 đồng Huế cùng người nhà chuyển nạn nhân ra xe rồi đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu…

Sau khi hoàn thành việc cấp cứu người dân gặp nạn, Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Hình ảnh Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài nhanh chóng dừng xe trước số nhà 668 đường Lê Duẩn, TP Huế được camera ghi lại.

Qua tìm hiểu được biết, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Yến, 70 tuổi. Trước khi bị đột quỵ, bà Yến có sức khỏe bình thường. Đến sáng nay (29/9), sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị, bà Yến đã qua cơn nguy kịch và hiện đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi mẹ mình được giúp đỡ kịp thời, bà Yến đã qua cơn nguy kịch nhưng do không có thông tin cụ thể về các đồng chí CSGT đã kịp thời hỗ trợ, nên con gái bà Yến là chị Vĩnh Thị Phương Thu đã đăng clip do camera gia đình ghi lại lên mạng để tỏ lòng biết ơn.

Sau khi clip hai cán bộ CSGT nhanh chóng hỗ trợ, giúp đỡ người gặp nạn được chia sẻ lên mạng xã hội, đã có hàng ngàn lượt xem và yêu thích. Rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng ngợi khen hành động cứu người kịp thời của các cán bộ CSGT Công an TP Huế.