Biểu tượng về Năm APEC Trung Quốc được đặt trên các đường phố tại Thâm Quyến. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 16/11 về Hội nghị lần thứ tư Hội đồng Tư vấn kinh doanh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (ABAC) năm 2026, ông Lý Phàm Vinh (Li Fanrong), Chủ tịch ABAC 2026, cho biết, tập trung vào chủ đề thường niên "Cởi mở, kết nối và hợp tác", ABAC đã tổ chức bốn cuộc họp trong năm nay tại Jakarta, Mexico City, Bangkok và Thâm Quyến, xây dựng 14 văn kiện thành quả, bao gồm thư gửi các nhà lãnh đạo và báo cáo khuyến nghị chính sách, trong đó, "Tuyên bố về ủng hộ Khu Thương mại Tự do châu Á - Thái Bình Dương" và "Tuyên bố về ủng hộ kết nối" của ABAC đã nhận được sự quan tâm cao của các bên, đóng góp những thành quả có giá trị của giới kinh doanh cho Hội nghị Cấp cao APEC.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm tầm nhìn về Khu Thương mại Tự do châu Á-Thái Bình Dương. Ông Lý Phàm Vinh cho biết, cộng đồng doanh nghiệp APEC kêu gọi thúc đẩy Khu Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương đạt được thu hoạch sớm thiết thực, ưu tiên thúc đẩy sự bền vững chuỗi cung ứng, thương mại không giấy tờ và hài hòa các quy tắc thương mại kỹ thuật số và thúc đẩy cải cách các rào cản phi thuế quan trong lĩnh vực thực phẩm.

Theo ông, thúc đẩy các tiêu chuẩn mở cửa thể chế cao hơn sẽ có lợi cho việc bảo vệ sự bền vững và ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác châu Á-Thái Bình Dương.

Kết nối là nền tảng quan trọng cho hội nhập kinh tế khu vực. Theo sáng kiến của Trung Quốc, Nhóm công tác kết nối ABAC đã được tái thành lập trong năm nay. Bà Tăng Kỳ (Zeng Qi), Chủ tịch Nhóm công tác kết nối ABAC, cho biết, những thành tựu của Nhóm công tác năm nay được thể hiện ở ba khía cạnh: kết nối vật lý, thúc đẩy 15 đề xuất bao gồm đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện có; kết nối thể chế, thúc đẩy 30 đề xuất bao gồm hợp tác hải quan và cơ chế chia sẻ dữ liệu thương mại xuyên biên giới; và kết nối nhân tâm, thúc đẩy 8 đề xuất, trong đó có mở rộng thẻ đi lại doanh nhân APEC.

Thúc đẩy sự phát triển hài hòa đổi mới công nghệ và công nghiệp là một trọng tâm quan trọng khác của cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương.

Bà Jan De Silva, Chủ tịch Nhóm công tác đổi mới số của ABAC, cho biết năm nay ABAC đã tiến hành nghiên cứu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các ngành công nghiệp truyền thống, tổng hợp được 13 trường hợp ứng dụng thực tiễn từ 9 nền kinh tế APEC, liên quan tới các lĩnh vực sản xuất, khai thác mỏ, nông nghiệp, cung cấp kinh nghiệm cho sự phát triển của các ngành liên quan trong các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.