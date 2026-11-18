Chiều 18/11, tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn Liên minh doanh nghiệp Mỹ - APEC và một số giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc tiếp. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, tại cuộc tiếp, đại diện cho Liên minh Doanh nghiệp Mỹ - APEC, bà Suzanne Clark, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ đánh giá cao tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường Việt Nam.

Bà khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Mỹ luôn coi Việt Nam là điểm đến chiến lược và mong muốn tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Bà gửi lời chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà của Năm APEC 2027, tin tưởng sự kiện sẽ tạo động lực mới cho kết nối kinh tế khu vực.

Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu như Procter & Gamble (P&G), Hewlett Packard (HP), Johnson & Johnson, Boeing, Pfizer, Google, Mastercard, UL Solutions… bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và vui mừng trước sự phát triển thực chất của quan hệ Đối tác toàn diện chiến lược Việt Nam – Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và tiến triển đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Lãnh đạo các tập đoàn đánh giá cao những chính sách và giải pháp đồng bộ về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, nhất là nỗ lực tạo đột phá về thể chế, phát huy động lực tăng trưởng từ phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Lãnh đạo các tập đoàn đánh giá Việt Nam là thị trường chiến lược, mong muốn mở rộng các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế số, hàng không, tiêu dùng, dược phẩm, tài chính, ngân hàng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh với các đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ. Ảnh: TTXVN

Tin tưởng vào đường lối điều hành của lãnh đạo Việt Nam, lãnh đạo các tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác thương mại và đồng hành cùng Việt Nam hướng tới Năm APEC 2027. Lãnh đạo các tập đoàn khẳng định sẵn sàng tham gia tích cực, đóng góp vào thành công của Năm APEC 2027.

Định hướng mới, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Mỹ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhìn lại hơn 3 thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam – Mỹ đã đi qua một hành trình đáng tự hào. Từ khởi đầu còn nhiều khác biệt, thông qua tinh thần đối thoại chân thành, hai nước đã từng bước vun đắp lòng tin, mở rộng hợp tác và nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đã có những bước tiến ngoạn mục. Không gian hợp tác chiến lược Việt Nam – Mỹ đang tiếp tục được mở rộng cùng với đà phát triển mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ Việt Nam đang chuyển mạnh sang mô hình phát triển đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng "2 con số," lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC. Ảnh: TTXVN

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển nhà cung cấp trong nước và đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin rằng những định hướng phát triển mới của Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho các doanh nghiệp Mỹ. Những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên cũng đồng thời là những lĩnh vực doanh nghiệp Mỹ có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh; là tiền đề để hai bên tiếp tục nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại, tạo đột phá trong hợp tác khoa học - công nghệ, đưa hợp tác thiết thực trở thành trụ đỡ vững chắc, lâu dài của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin, Việt Nam đang nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển các quỹ đầu tư, mở rộng kênh vốn cho dự án hợp tác công-tư, và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng. Những cải cách này sẽ giúp nhà đầu tư có thêm công cụ, kênh tham gia và linh hoạt hơn trong quản lý dòng vốn; cam kết bảo hộ vốn và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, duy trì chính sách ổn định, có thể dự báo, luôn sẵn sàng lắng nghe cùng tháo gỡ vướng mắc để sự gắn bó hôm nay trở thành thành công chung của cả hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối, có tiếng nói khách quan với chính quyền Mỹ nhằm góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững và mang lại lợi ích thiết thực hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ năm 2027, Việt Nam sẽ vinh dự lần thứ 3 giữ cương vị chủ nhà APEC. Với ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tương lai chung của khu vực, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên đóng góp tích cực vào tăng trưởng, thịnh vượng và liên kết kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương; hoan nghênh sự tham gia, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ trong tiến trình này và rất mong được chào đón các doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam.