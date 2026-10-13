Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng sự phát triển thành phố

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo các sở, ban, ngành thăm, tặng quà, động viên Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty CP Cao su Đà Nẵng.

Điển hình cho các DN tiếp tục đầu tư, sản xuất kinh doanh hiệu quả trên địa bàn TP là Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) tại TP Đà Nẵng với Dự án Khu công nghiệp THACO Chu Lai có tổng diện tích hơn 1.200ha với hơn 35 công ty, đơn vị, tổng vốn đầu tư lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Hiện Khu công nghiệp THACO Chu Lai được xem là Trung tâm công nghiệp ô-tô tập trung có quy mô lớn nhất cả nước và thuộc top đầu trong khu vực ASEAN. Hay như, Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) là một trong những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực của TP, tạo việc làm cho gần 1.800 lao động; Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng DACINCO với hơn 5.000 nhân sự và hệ thống hơn 1.400 máy móc, thiết bị, phương tiện thi công hiện đại.

Ở khối các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn TP có nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thu hút nhiều lao động, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước như: Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2026 đã nộp ngân sách TP hơn 470 tỷ đồng, hiện sử dụng khoảng 2.700 lao động; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores trong 9 tháng đầu năm 2026 đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 400 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động.

Cộng đồng DN trên địa bàn TP ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng sản xuất quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong năm 2026 và những năm tiếp theo của TP. Ngoài các DN nói trên, còn rất nhiều DN đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách TP, như Tập đoàn Sun Group, Công ty CP Vinpearl, Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam tại Đà Nẵng, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, cộng đồng DN trên địa bàn TP còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội cao đẹp qua nhiều chương trình an sinh xã hội, vì cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, lãnh đạo TP luôn xác định cộng đồng DN là trụ cột, là động lực trong quá trình phát triển KT-XH của TP, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Trên tinh thần đó, lãnh đạo TP thường xuyên quan tâm, đồng hành, động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong năm 2026, TP tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều chính sách, chương trình trọng tâm nhằm hỗ trợ cộng đồng DN hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số" như: chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong; chính sách hỗ trợ chuyển đổi số; chính sách cho vay ưu đãi lãi suất thông qua Quỹ Đầu tư phát triển TP; các chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm… Bên cạnh đó, TP tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…; đặc biệt là triển khai chương trình gặp gỡ, đối thoại định kỳ với DN để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc chính đáng trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh của DN. Đơn cử, tính đến nay, UBND TP đã hoàn thành xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hơn 1.985 trên tổng số 2.035 dự án, đạt tỷ lệ trên 97%. Đặc biệt, đối với nhóm dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội, TP đã giải quyết hơn 300 dự án trên tổng số 365 dự án, các dự án còn lại, TP đang khẩn trương, tập trung xử lý dứt điểm.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao những nỗ lực vượt khó, tinh thần dấn thân và những đóng góp to lớn, thiết thực của toàn thể đội ngũ doanh nhân TP đối với sự bứt phá, phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng. Đồng thời khẳng định bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức phía trước, lãnh đạo TP cam kết sẽ luôn sát cánh, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi và an toàn nhất cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất…