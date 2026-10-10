Cộng đồng doanh nghiệp chung sức xây dựng quê hương đổi mới

Các đại biểu bấm nút khởi động lệnh tại lễ xuất khẩu xe Hyundai. Ảnh: Đức Lam

Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, tạo động lực tăng trưởng

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Ninh Bình có thêm không gian để tổ chức lại các vùng sản xuất, đô thị, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Trong không gian phát triển mới, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, lựa chọn những lĩnh vực phù hợp với lợi thế địa phương, biến tiềm năng thành nguồn lực phát triển.

Từ doanh nghiệp khởi nghiệp với quy mô nhỏ đến những tập đoàn có thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế, doanh nhân Ninh Bình đang chuyển sang tư duy phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa là Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Với việc đầu tư vào những quần thể văn hóa, tâm linh và du lịch quy mô lớn, doanh nghiệp đã góp phần khai thác, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của quê hương, từng bước biến những giá trị di sản thành nguồn lực cho phát triển kinh tế địa phương.

Trong lĩnh vực công nghiệp để phát triển theo hướng sản xuất xanh, Tập đoàn Xuân Thành chú trọng đổi mới công nghệ sản xuất xi măng, trong đó có việc tận dụng nhiệt dư để phát điện. Hiện tại, xi măng Xuân Thành đã lắp đặt hệ thống nhiệt dư, thu hồi nhiệt trên tất cả các dây chuyền sản xuất, có tổng sản lượng khoảng 300 triệu Kwh/năm, giúp giảm chi phí sản xuất và tiết kiệm tài nguyên.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành liên tiếp tiếp nhận các lô phương tiện sử dụng năng lượng xanh- sử dụng điện 100% thay thế cho nhiên liệu xăng dầu, gồm: xe nâng điện, máy xúc điện, máy xúc lật điện, xe đầu kéo điện, xe ben mỏ điện…, góp phần tối ưu hoá hệ thống logistics nội bộ; đồng thời tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô và chuyển đổi sang sản xuất xanh trong tương lai.

Ông Vũ Quang Bắc, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành cho biết: Việc tiên phong điện hoá phương tiện vận hành không chỉ dừng lại ở lợi ích kinh tế khi giúp nâng cao hiệu suất, tối ưu chi phí vận hành mà còn góp phần giảm tác động tới môi trường trong toàn bộ chuỗi sản xuất của doanh nghiệp, do cắt giảm phát thải trực tiếp, hạn chế tiếng ồn, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Cùng với đó, Tập đoàn Xuân Thiện đang hướng mạnh vào khai thác tiềm năng kinh tế biển. Với dự án sản xuất có tổng vốn đầu tư hơn 98.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 400ha, bao gồm Nhà máy Thép xanh số 1 và Nhà máy Thép xanh Nghĩa Hưng, sản xuất thép chất lượng cao phục vụ cơ khí chế tạo, đóng tàu, cột điện gió và vỏ ô tô. Việc nghiên cứu, đầu tư các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và hạ tầng tại Khu kinh tế Ninh Cơ, góp phần khai thác lợi thế kinh tế biển, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Ninh Bình.

Ở lĩnh vực phát triển công nghiệp, đô thị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Ninh Bình cũng để lại những dấu ấn quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển, đầu tư hạ tầng và hình thành những đô thị mới theo hướng đồng bộ, hiện đại. Điển hình là Dự án Khu đô thị Sun Urban City Hà Nam do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư có quy mô lớn, với 5 đại công viên, khu đô thị nghỉ dưỡng ngoại ô sinh thái nhiều tiện ích. Khu công nghiệp Bảo Minh góp phần tăng năng lực sản xuất và thu hút đầu tư, mở rộng quy mô công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị hóa của tỉnh; đồng thời tăng khả năng tham gia vào các chuỗi cung ứng trong nước cũng như quốc tế.

Điểm chung của các doanh nghiệp là gắn hoạt động đầu tư với khai thác tiềm năng và định hướng phát triển lâu dài của địa phương. Các doanh nhân Ninh Bình đang góp sức tạo nên một hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp thống nhất trong đa dạng: văn hóa trở thành động lực cho phát triển; công nghiệp hướng tới tiêu chí xanh, tuần hoàn, phát thải thấp; kinh tế biển được đánh thức; đô thị được mở rộng và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng để Ninh Bình phát huy lợi thế, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 27.100 doanh nghiệp đang hoạt động. 9 tháng năm 2026 có 3.909 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký đạt 41.046 tỷ đồng và 1.033 doanh nghiệp hoạt động trở lại; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 28,1 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 45.075 tỷ đồng, đạt 56,2% dự toán HĐND tỉnh giao. Những kết quả trên cho thấy khu vực doanh nghiệp đang đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng, xuất khẩu và thu ngân sách của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại - Sun Urban City (phường Hà Nam). Ảnh: Đức Huy

Từ trách nhiệm đến hành động

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình hiện có trên 7.000 hội viên. Sau khi hợp nhất, Hiệp hội Doanh nghiệp có điều kiện tập hợp cộng đồng doanh nghiệp với quy mô lớn hơn, hoạt động trên địa bàn rộng hơn và lĩnh vực đa dạng hơn. Cùng với yêu cầu phát triển sản xuất, doanh nghiệp chú trọng hơn đến người lao động và trách nhiệm với địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động. Thành công của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng doanh thu, lợi nhuận mà còn ở những giá trị doanh nghiệp tạo ra cho cộng đồng.

Ý thức rõ vai trò trách nhiệm, những người con sinh ra, lớn lên, lập nghiệp ở quê hương như: Tập đoàn Xuân Thành, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, Công ty cổ phần Thịnh Vượng Minh Châu… đều mong muốn được chung tay dựng xây doanh nghiệp quê hương xứng tầm với đất danh hương, khoa bảng.

Ông Lương Thế Dân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thịnh Vượng Minh Châu cho biết: Việc triển khai dự án Khu công nghiệp Minh Châu không đơn thuần là một hoạt động đầu tư, kinh doanh mà còn là tình cảm, trách nhiệm và mong muốn được đóng góp những giá trị thiết thực cho chính nơi mình sinh ra và lớn lên. Chúng tôi mong muốn xây dựng một dự án không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, thu hút đầu tư, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương theo hướng hiện đại, văn minh và bền vững trong không gian phát triển mới.

Ông Đinh Cao Khuê, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao chia sẻ: Với ngành chế biến nông sản, mỗi sản phẩm là sự kết tinh công sức của người nông dân trên đồng ruộng và người công nhân trong nhà máy. Thành quả có ý nghĩa nhất là khi doanh nghiệp phát triển, người nông dân sống tốt hơn bằng ruộng đồng, người công nhân có thu nhập ổn định và quê hương thêm nguồn lực vươn lên.

Nếu đóng góp của doanh nghiệp đối với nền kinh tế được nhìn thấy qua sản phẩm, doanh thu, việc làm và ngân sách, thì đóng góp đối với xã hội được nhìn thấy qua những công trình, hoạt động an sinh và những việc làm cụ thể hướng về cộng đồng. Ngay trong năm đầu tiên sáp nhập tỉnh, tinh thần đồng hành, sẻ chia, doanh nhân hướng về cộng đồng được thể hiện rõ qua nhiều hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện.

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, năm 2025, các doanh nghiệp hỗ trợ nhân dân hơn 30 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai. Bên cạnh đó, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh còn có nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng như: Tổ chức tặng quà cho người nghèo dịp Tết; xây nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ Đinh Bộ Lĩnh...

Điều đáng trân trọng hơn là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đang dần chuyển từ những hoạt động mang tính hỗ trợ đơn thuần sang tư duy phát triển bền vững, thông qua tạo việc làm ổn định, bảo đảm quyền lợi người lao động; sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản… để ngày càng có nhiều đóng góp hơn trở lại cho cộng đồng.

Trong không gian phát triển mới, yêu cầu đặt ra với doanh nghiệp cũng cao hơn, doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực quản trị. Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thành nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn phát triển mới, rất cần những doanh nhân đầu tư vào những lĩnh vực mới, mạnh dạn đổi mới công nghệ, cạnh tranh trên thị trường rộng lớn hơn. Mỗi doanh nhân, doanh nghiệp thành công sẽ bổ sung thêm nguồn lực cho địa phương và có thể trở thành người kiến tạo giá trị, kết nối nguồn lực và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Ninh Bình hôm nay đang đứng trước một không gian phát triển rộng lớn hơn, mở ra cơ hội để các doanh nghiệp bứt phá, vươn mình cùng đất nước. Nắm bắt thời cơ, vận hội phát triển mới, các doanh nghiệp Ninh Bình xác định cần tiến sâu vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn là động lực phát triển mới. Từ phát triển văn hóa, công nghiệp hiện đại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao… mỗi dự án đầu tư góp thêm một mảnh ghép, làm phong phú, đa dạng bức tranh phát triển kinh tế của Ninh Bình hôm nay, thể hiện khát vọng lớn, chung tay xây dựng quê hương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, văn minh, nhân văn và là miền quê đáng sống.