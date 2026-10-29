Cộng đồng doanh nghiệp Bắc Âu sẽ tiếp tục là những đối tác quan trọng của TP. Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu-Việt Nam 2026. (Ảnh: Hùng Hoàng)

Dự sự kiện còn có đại diện cơ quan ngoại giao các nước Bắc Âu, tổ chức xúc tiến đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh khẳng định, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc. Công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh đang định hình lại lợi thế cạnh tranh, phương thức sản xuất và các chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, chủ đề Diễn đàn: “Thập kỷ tăng trưởng mới: Phát huy tiềm năng Việt Nam và thế mạnh Bắc Âu” mang ý nghĩa chiến lược và vô cùng thiết thực.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, các quốc gia Bắc Âu được biết đến với những thành tựu nổi bật về khoa học – công nghệ, quản trị hiện đại, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Việt Nam có lợi thế về thị trường, năng lực sản xuất, nguồn nhân lực năng động và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh tin tưởng, khi thế mạnh công nghệ và kinh nghiệm quản trị của Bắc Âu gặp gỡ tiềm năng và khát vọng vươn lên của Việt Nam, chúng ta có thể tạo ra những động lực tăng trưởng mới, những chuỗi giá trị mới và những cơ hội hợp tác vượt ra ngoài giới hạn của quan hệ thương mại truyền thống.

Ông nhấn mạnh, TP. Hồ Chí Minh đang bước vào một giai đoạn phát triển có ý nghĩa lịch sử.Thành phố không chỉ cần tăng trưởng nhanh hơn, mà phải tăng trưởng thông minh hơn, xanh hơn và bền vững hơn; không chỉ mở rộng quy mô kinh tế, mà phải nâng cao chất lượng phát triển và chất lượng sống của người dân. Đó cũng chính là điểm gặp gỡ giữa tầm nhìn phát triển của Thành phố và những giá trị mà cộng đồng doanh nghiệp Bắc Âu đang theo đuổi.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Hùng Hoàng)

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh mong muốn cùng các đối tác Bắc Âu thúc đẩy ba định hướng hợp tác chiến lược.

Thứ nhất, chuyển từ hợp tác thương mại và đầu tư sang cùng kiến tạo năng lực phát triển.

Thứ hai, lấy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực hợp tác lâu dài.

Thứ ba, chuyển từ đối thoại và cam kết sang những chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực và bền vững.

“Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị; đồng thời luôn lắng nghe, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển lâu dài”, ông Bùi Minh Thạnh chia sẻ; đồng thời bày tỏ kỳ vọngcác nhà đầu tư Bắc Âu không chỉ lựa chọn TP. Hồ Chí Minh là điểm đến đầu tư, mà còn xem Thành phố mang tên Bác là một đối tác chiến lược để cùng đổi mới sáng tạo, cùng phát triển và cùng thành công.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND cho biết, Việt Nam đang hướng tới khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. TP. Hồ Chí Minh xác định trách nhiệm tiên phong trong hành trình đó. Và để hiện thực hóa khát vọng ấy, Thành phố cần những đối tác có chung tầm nhìn, chia sẻ những giá trị phát triển bền vững, sẵn sàng đồng hành lâu dài.

“Tôi tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp Bắc Âu, với uy tín, năng lực công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo, sẽ tiếp tục là những đối tác quan trọng của Thành phố”, nhà lãnh đạo nhấn mạnh.

Ông Thue Quist Thomasen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham Vietnam), khẳng định các doanh nghiệp Bắc Âu có thế mạnh về đầu tư dài hạn, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chuỗi cung ứng nội địa và áp dụng tiêu chuẩn sản xuất bền vững. (Ảnh: Hùng Hoàng)

Về phần mình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham) Thue Quist Thomasen đánh giá quan hệ giữa Việt Nam với các nước Bắc Âu đang bước vào giai đoạn hợp tác sâu rộng, đặc biệt trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh. Những khuôn khổ hợp tác được thiết lập thời gian qua tạo nền tảng thuận lợi, song điều quan trọng là chuyển hóa thành các dự án đầu tư, hợp đồng và việc làm cụ thể.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Bắc Âu có thế mạnh về đầu tư dài hạn, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chuỗi cung ứng nội địa và áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất bền vững. Nhiều tập đoàn đã hiện diện tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, cảng biển, logistics, công nghiệp chế tạo và hàng tiêu dùng; có thể kể đến như nhà máy LEGO trị giá khoảng 1 tỷ USD tại TP. Hồ Chí Minh, cùng với các hoạt động đầu tư của Carlsberg, APM Terminals, Eimskip, SKF và VARD.

Ông Thue Quist Thomasen tặng hoa cho Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh. (Ảnh: Hùng Hoàng)

Để thu hút thêm nguồn vốn chất lượng cao, Chủ tịch NordCham đề xuất ba vấn đề ưu tiên:

Một là, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, có khả năng dự báo, quy trình cấp phép minh bạch, giảm rào cản hành chính, giúp doanh nghiệp chủ động trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Hai là, mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng xanh, nhất là thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện cam kết sử dụng điện tái tạo. Chính sách này cần quan tâm đến cả doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ba là, tăng cường hợp tác để cùng phát triển các giải pháp trong lĩnh vực năng lượng, nước, cảng biển và công nghiệp, phù hợp với nhu cầu thực tế của Việt Nam.

Với mạng lưới gần 200 doanh nghiệp thành viên, NordCham sẵn sàng kết nối với đối tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác cụ thể.

Các diễn giả tham gia phiên đối thoại cùng Đại sứ với chủ đề “Hiệp định thương mại Việt Nam - EFTA: Nắm bắt cơ hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh”. (Ảnh: Hùng Hoàng)