Cộng đồng chủ xe ngày càng lớn, VinFast mở rộng năng lực hậu mãi như thế nào?

Gần 450 xưởng tạo thuận tiện cho chủ xe

Một thành viên trong cộng đồng chủ xe VF 5 mới đây chia sẻ trải nghiệm “10 điểm” khi đưa phương tiện tới xưởng dịch vụ VinFast. Theo người dùng này, chiếc xe được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, không phát sinh chi phí. Xe còn được vệ sinh sạch sẽ trước khi bàn giao lại.

Thời gian sửa chữa có thể khác nhau tùy tình trạng xe và hạng mục cần xử lý. Tuy nhiên, với người sử dụng ô tô hằng ngày, việc sớm nhận lại phương tiện giúp hạn chế ảnh hưởng tới công việc, lịch đưa đón con hoặc những kế hoạch đã được sắp xếp.

VinFast đã xây dựng mạng lưới gần 450 xưởng VinFast hiện diện tại 34 tỉnh, thành.

Nhiều chủ xe VinFast cũng thừa nhận có thể nhanh chóng đưa phương tiện tới điểm dịch vụ nhờ mạng lưới gần 450 xưởng VinFast hiện diện tại 34 tỉnh, thành. Độ phủ rộng giúp người dùng dễ tìm địa điểm bảo dưỡng hoặc sửa chữa tại nơi sinh sống, thay vì phải di chuyển tới những trung tâm lớn.

Việc đưa xe tới xưởng cũng có thể được chuẩn bị trước. VinFast cho phép khách hàng đặt lịch dịch vụ qua ứng dụng hoặc website. Nhờ đó chủ xe có thể lựa chọn thời gian phù hợp với công việc cá nhân.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ, khách hàng được cập nhật tiến độ và trao đổi trước nếu có hạng mục phát sinh. Thông tin này giúp chủ xe biết phương tiện đang được xử lý tới đâu và chủ động hơn về thời điểm nhận lại xe.

Lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa cũng được quản lý trên hệ thống toàn quốc. Khi khách hàng thay đổi nơi sinh sống, đi công tác hoặc cần sử dụng một xưởng khác trong mạng lưới, kỹ thuật viên vẫn có thể tra cứu các hạng mục từng được thực hiện trên phương tiện.

Việc chuẩn hóa đội ngũ và quy trình giúp các xưởng trong hệ thống duy trì chất lượng phục vụ khi số lượng phương tiện tăng lên.

Đầu tư nhân lực, nâng năng lực phục vụ trên toàn hệ thống

Theo giới chuyên gia, để vận hành mạng lưới gần 450 xưởng, VinFast đồng thời đầu tư vào đội ngũ kỹ thuật, thiết bị và quy trình chăm sóc phương tiện.

Hãng đã triển khai chương trình đào tạo hơn 3.000 kỹ thuật viên ô tô và xe máy điện, trong đó có khoảng 2.000 kỹ thuật viên ô tô. VinFast cũng hợp tác với 30 trường đại học, cao đẳng để phát triển chương trình đào tạo kỹ thuật xe điện, bổ sung nguồn nhân lực cho mạng lưới dịch vụ trong dài hạn.

Việc chuẩn hóa đội ngũ và quy trình giúp các xưởng trong hệ thống duy trì chất lượng phục vụ khi số lượng phương tiện tăng lên. Đây là nền tảng cần thiết trong bối cảnh VinFast đã bàn giao hơn 154.000 ô tô tại Việt Nam chỉ trong 8 tháng của năm 2026.

Với khách hàng, những khoản đầu tư phía sau hệ thống được thể hiện qua trải nghiệm cụ thể: dễ tìm xưởng, chủ động lựa chọn thời gian, được thông báo về tình trạng phương tiện và sớm nhận lại xe sau khi hoàn tất dịch vụ.

Gần 450 xưởng tại 34 tỉnh, thành cùng lực lượng kỹ thuật viên được mở rộng giúp VinFast sẵn sàng hơn trước nhu cầu hậu mãi ngày càng lớn. Với chủ xe, đây cũng là cơ sở để yên tâm chăm sóc và sử dụng phương tiện trong suốt quá trình sở hữu.

Bài và ảnh: Đào Đức