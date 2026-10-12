Công đoàn Xây dựng Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm phát thải

Lồng ghép chuyển đổi xanh vào hoạt động công đoàn

Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) vừa xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động về giảm phát thải, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế các-bon thấp.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về giảm phát thải, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế các-bon thấp, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động và quyền lợi của người lao động.

Kế hoạch hướng tới phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong thúc đẩy thực hành xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động trong quá trình chuyển đổi.

Theo định hướng của CĐXDVN, các công đoàn trực thuộc sẽ lồng ghép nội dung tuyên truyền về tín chỉ các-bon, thực hành tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải vào các hoạt động công đoàn phù hợp với điều kiện thực tế. Cùng với đó là đẩy mạnh tái sử dụng, tái chế, hạn chế chất thải; khuyến khích áp dụng các giải pháp sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng bền vững, thân thiện với môi trường.

Thông qua các hoạt động này, tổ chức Công đoàn góp phần hình thành lối sống xanh, thúc đẩy sản xuất xanh và tiêu dùng theo hướng các-bon thấp, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

CĐXDVN cũng định hướng các cấp công đoàn chủ động tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các chương trình, đề án liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, kiểm kê khí nhà kính, phát triển thị trường các-bon, quản lý tín chỉ các-bon, chuyển đổi xanh và bảo vệ tầng ôzôn. Những nội dung liên quan trực tiếp đến người lao động được chú trọng, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chủ động hội nhập quốc tế và thực hiện mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Bên cạnh đó, việc khuyến khích các thành phần kinh tế, doanh nghiệp và người lao động tham gia tạo lập, giao dịch, sử dụng tín chỉ các-bon được đặt ra theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả. Tín chỉ các-bon được xác định là một động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng, hướng tới phát triển bền vững.

Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi xanh và giảm phát thải, CĐXDVN nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn trong giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực này, cũng như phát triển thị trường các-bon và bảo đảm tính công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện.

Công tác giám sát còn tập trung vào việc triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ chuyển đổi công nghệ, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và các chính sách có liên quan. Qua đó, các cấp công đoàn kịp thời tổng hợp, phản ánh những vấn đề phát sinh, đặc biệt là tác động của quá trình chuyển đổi xanh, giảm phát thải đến việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động và quyền, lợi ích của người lao động.

Các nhóm lao động có nguy cơ chịu ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi được đặc biệt quan tâm, nhằm kịp thời phản ánh những vấn đề liên quan đến quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động.

Song song với hoạt động giám sát, CĐXDVN định hướng lồng ghép nội dung giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu vào Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” cùng các phong trào thi đua phù hợp.

Căn cứ điều kiện thực tế, các cấp công đoàn, đơn vị và doanh nghiệp khuyến khích đoàn viên, người lao động đề xuất, triển khai các sáng kiến, mô hình về tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Các sáng kiến được gắn với mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa nguy cơ, rủi ro và xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Việc phát hiện, biểu dương và nhân rộng các sáng kiến, mô hình thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động công đoàn cũng được quan tâm, nhằm khuyến khích các giải pháp có tính ứng dụng trong thực tiễn.

Nâng cao năng lực cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số

Cùng với các nhiệm vụ về tuyên truyền và thúc đẩy thực hành xanh, CĐXDVN đang tập trung tăng cường bồi dưỡng kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể cho cán bộ công đoàn. Công đoàn cũng khuyến khích đưa các tiêu chí về xây dựng văn hóa an toàn lao động vào đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể, đồng thời làm căn cứ bình xét, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Một nhiệm vụ khác là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền, quản lý, theo dõi và đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động. CĐXDVN định hướng từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, qua đó nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động xây dựng văn hóa an toàn lao động trong toàn hệ thống.

Với việc kết hợp tuyên truyền, đào tạo, giám sát, khuyến khích sáng kiến và ứng dụng công nghệ thông tin, kế hoạch của CĐXDVN tập trung thúc đẩy nhận thức và hành động về giảm phát thải, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế các-bon thấp, đồng thời gắn các mục tiêu này với cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động.

Việt Nam triển khai thí điểm sàn giao dịch carbon trong nước từ tháng 6/2025 đến hết năm 2028, trước khi chính thức vận hành từ năm 2029. Việc hình thành và phát triển thị trường carbon được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội trong huy động nguồn lực tài chính cho các dự án xanh, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Trong bối cảnh cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) thúc đẩy nhu cầu giao dịch tín chỉ carbon, thị trường này có thể tạo thêm nguồn tài chính cho các dự án xanh, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ phát thải carbon thấp. Qua đó, cơ chế thị trường góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh, tạo nguồn thu từ giao dịch tín chỉ carbon và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững toàn cầu.