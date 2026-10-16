Công đoàn Xây dựng Việt Nam nâng cao chất lượng công tác nữ công, chăm lo lao động nữ

Đổi mới công tác nữ công, hướng mạnh về cơ sở

Ngày 16/10, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, triển khai hoạt động công tác nữ công và tập huấn chuyên đề năm 2026 về chăm sóc sức khỏe chủ động. Hội nghị không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp của nữ đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng mà còn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác nữ công trong tình hình mới.

Ngày 16/10, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức hội nghị kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, triển khai nhiệm vụ công tác nữ công và tập huấn chuyên đề năm 2026 về chăm sóc sức khỏe chủ động.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Hồng Vân, Phó ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Phong Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong ngành Xây dựng và cán bộ công đoàn phụ trách công tác nữ công đến từ các công đoàn trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Hội nghị là hoạt động thiết thực, mở đầu cho chuỗi chương trình chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 trong toàn ngành. Đây cũng là dịp để các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp quan trọng của nữ đoàn viên, người lao động đối với sự phát triển của ngành Xây dựng; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong tổ chức các hoạt động nữ công tại cơ sở.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hồng Vân, Phó ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trình bày chuyên đề "Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công và định hướng thực hiện tại công đoàn cơ sở". Chuyên đề tập trung làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nữ công, gắn việc triển khai nghị quyết, chủ trương với các nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở và hiệu quả thiết thực mà đoàn viên, người lao động được thụ hưởng.

Thông qua nội dung tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn có thêm cơ sở để vận dụng các định hướng, nhiệm vụ vào thực tiễn hoạt động tại đơn vị; nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức phong trào nữ công, bảo đảm các hoạt động ngày càng sát với nhu cầu và quyền lợi chính đáng của lao động nữ.

Với phương châm "Hướng về cơ sở, lấy nữ đoàn viên, người lao động làm trung tâm", Công đoàn Xây dựng Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Cùng với đó, các cấp công đoàn chú trọng thương lượng, đưa những điều khoản có lợi cho lao động nữ về việc làm, thai sản và phúc lợi vào thỏa ước lao động tập thể; tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình chăm lo hiệu quả, góp phần cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Đỗ Thị Hồng Vân, Phó ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trình bày chuyên đề về nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công và định hướng triển khai tại công đoàn cơ sở.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho lao động nữ

Một nội dung trọng tâm khác của hội nghị là chương trình tập huấn chuyên đề năm 2026 về chăm sóc sức khỏe chủ động. Tại đây, các đại biểu được nghe Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành, chuyên gia đến từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, tâm lý giới tính và những bí quyết xây dựng, gìn giữ mái ấm gia đình hạnh phúc trong xã hội hiện đại.

Các nội dung được truyền đạt gắn với những vấn đề thiết thực trong đời sống, giúp cán bộ công đoàn nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe phụ nữ và sức khỏe sinh sản. Qua đó, đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công có thêm kiến thức để tuyên truyền, phổ biến tại đơn vị, hỗ trợ nữ đoàn viên, người lao động, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, chủ động theo dõi sức khỏe, nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường và thăm khám kịp thời khi cần thiết.

Việc lồng ghép nội dung chăm sóc sức khỏe với công tác nữ công cũng góp phần khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đồng hành, bảo vệ và chăm lo toàn diện cho người lao động, không chỉ về việc làm, thu nhập, chế độ chính sách mà còn về sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Thông qua hội nghị, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tiếp tục tạo diễn đàn để cán bộ công đoàn các cấp trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác nữ công. Đây là cơ sở để các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

Lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng hoa chúc mừng nữ đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, những hoạt động thiết thực này góp phần lan tỏa sự quan tâm, trân trọng đối với nữ đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng; đồng thời khuyến khích chị em phát huy năng lực, khẳng định vai trò trong công việc và cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành.