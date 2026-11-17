Đổi mới cách tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong người lao động

Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) vừa có văn bản yêu cầu các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 19-NQ/TW, tạo đồng thuận và phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động trong đổi mới mô hình phát triển đất nước.

CĐXDVN nhấn mạnh, đổi mới mô hình phát triển Việt Nam là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Công tác tuyên truyền cần góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần tự lực, tự cường, sức sáng tạo và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Đáng chú ý, các cấp công đoàn phải gắn tuyên truyền với vận động, khuyến khích đoàn viên, người lao động tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của người lao động trong xây dựng mô hình phát triển mới.

CĐXDVN yêu cầu công tác tuyên truyền phải được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 19-NQ/TW, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Để nâng cao hiệu quả, các cấp công đoàn cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền, kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền trực tiếp với thông tin trên báo chí, nền tảng số và mạng xã hội. Nội dung nghị quyết cần được lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động phù hợp với từng đơn vị.

Cùng với đó, CĐXDVN định hướng gắn tuyên truyền nghị quyết với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Các cấp công đoàn cũng được yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; kịp thời đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết để chống phá Đảng, Nhà nước.

Phát huy vai trò người lao động trong thực hiện mô hình phát triển mới

Một trong những nội dung trọng tâm được CĐXDVN lưu ý là tuyên truyền những mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, lao động, tài nguyên và gia công sang dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng suất lao động cao.

Theo định hướng của nghị quyết, đến năm 2035, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế dữ liệu và kinh tế tuần hoàn trở thành những cấu trúc quan trọng của nền kinh tế. Đây cũng là những nội dung cần được phổ biến để người lao động hiểu rõ yêu cầu đổi mới, chủ động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và thích ứng với những thay đổi trong quá trình phát triển.

Bên cạnh đó, nghị quyết đặt ra yêu cầu thích ứng với chuyển đổi dân số, già hóa dân số và phát triển kinh tế bạc trong tổng thể mô hình phát triển mới của đất nước. Các nội dung này cần được truyền tải phù hợp, giúp đoàn viên, người lao động nhận thức rõ hơn về những thay đổi của thị trường lao động và yêu cầu bảo đảm phát triển bền vững.

CĐXDVN cũng yêu cầu các cấp công đoàn chú trọng tuyên truyền kết quả triển khai nghị quyết; kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những gương người tốt, việc tốt, mô hình hay và cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thông qua các hoạt động này, CĐXDVN hướng tới tạo sự đồng thuận, củng cố đoàn kết, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động, góp phần đưa các mục tiêu đổi mới mô hình phát triển đất nước vào thực tiễn.