Công đoàn Xây dựng Việt Nam khơi dậy sức sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

Biến sáng kiến thành giá trị thực tiễn

Trong bối cảnh công nghệ và phương thức sản xuất liên tục thay đổi, nâng cao năng suất lao động không chỉ là yêu cầu đối với doanh nghiệp mà còn gắn trực tiếp với cơ hội việc làm, thu nhập và sự phát triển nghề nghiệp của mỗi người lao động.

Nâng cao năng suất lao động không chỉ là yêu cầu phát triển của doanh nghiệp mà còn gắn với thu nhập và cơ hội nghề nghiệp của người lao động.

Từ thực tế đó, CĐXDVN chú trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao ý thức kỷ luật, xây dựng tác phong công nghiệp, phát huy tinh thần vượt khó và chủ động học tập, nâng cao tay nghề.

Các chính sách về tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo được truyền tải đến ít nhất 80% đoàn viên, người lao động, giúp người lao động hiểu rõ hơn yêu cầu đổi mới và vai trò của mình trong quá trình phát triển doanh nghiệp.

Cùng với việc khơi dậy tinh thần chủ động từ người lao động, Công đoàn cũng hướng tới thúc đẩy trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo, đào tạo lại, đổi mới công nghệ và cải thiện điều kiện làm việc.

Những sáng kiến có giá trị cần được đánh giá công bằng, ứng dụng hiệu quả và khen thưởng xứng đáng, qua đó tạo động lực để người lao động mạnh dạn đề xuất cách làm mới, cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” và Cuộc vận động “3 tiết kiệm” được triển khai gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt tại các dự án, công trình trọng điểm. Trọng tâm là khuyến khích người lao động sử dụng hiệu quả vật tư, nguyên liệu, thời gian và các nguồn lực; giảm lãng phí, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ và an toàn trong lao động.

CĐXDVN đặt mục tiêu có ít nhất 25.000 sáng kiến được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh; hằng năm có ít nhất 30% người lao động vượt định mức lao động.

Đây không chỉ là những con số về thi đua mà còn thể hiện kỳ vọng biến tinh thần sáng tạo thành hiệu quả cụ thể, đóng góp trực tiếp vào hoạt động của doanh nghiệp và sự phát triển của toàn ngành.

Để những nỗ lực ấy được ghi nhận, các giải thưởng như Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và chương trình Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động tiếp tục là những hình thức tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Việc phát hiện, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến góp phần lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo, khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao năng lực và đóng góp cho đơn vị.

Nâng cao tay nghề, mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp

Năng suất lao động bền vững không thể chỉ dựa vào tăng cường độ làm việc mà cần được xây dựng trên nền tảng kỹ năng, công nghệ và điều kiện lao động phù hợp. Vì vậy, đào tạo và nâng cao trình độ nghề nghiệp được xác định là một trong những hướng đi quan trọng của CĐXDVN.

Công đoàn phấn đấu thúc đẩy ít nhất 65% công nhân, lao động tham gia học tập nâng cao kỹ năng nghề và kỹ năng số. Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ngày càng tác động sâu rộng đến sản xuất, việc trang bị kiến thức và kỹ năng mới sẽ giúp người lao động thích ứng tốt hơn với công nghệ, đáp ứng yêu cầu công việc và gia tăng cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Đáng chú ý, việc học tập, đào tạo cần gắn với quyền lợi cụ thể của người lao động. CĐXDVN hướng tới đưa các cam kết hỗ trợ kinh phí hoặc thời gian đào tạo lại, nâng ngạch và thưởng năng suất vượt trội vào thỏa ước lao động tập thể. Mục tiêu là phấn đấu 70% doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể cam kết thực hiện những nội dung này.

Cùng với đó, các hội thi thợ giỏi được chú trọng tổ chức, gắn kết quả thi với nâng bậc lương, khen thưởng và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. Cách làm này góp phần khẳng định giá trị của kỹ năng nghề, tạo động lực để công nhân rèn luyện tay nghề, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực thông qua kết quả công việc.

Khi việc học tập được hỗ trợ, sáng kiến được ghi nhận và năng suất tăng lên đi đôi với thu nhập được cải thiện, người lao động sẽ có thêm động lực gắn bó với doanh nghiệp. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện hiệu quả sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh.

Từ những sáng kiến trong công việc đến nỗ lực nâng cao tay nghề, người lao động ngành Xây dựng đang được khuyến khích phát huy năng lực, làm chủ công nghệ và nâng cao hiệu quả lao động.

Gắn tăng năng suất với thu nhập và quyền lợi người lao động

Một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả của các phong trào nâng cao năng suất là bảo đảm lợi ích của người lao động được quan tâm tương xứng. Năng suất tăng cần đi cùng tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt hơn; đồng thời không thể tách rời yêu cầu bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Với định hướng đó, CĐXDVN chú trọng tham gia xây dựng, phản biện chính sách, pháp luật liên quan đến việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời giờ làm việc, bữa ăn ca, nhà ở, đào tạo nghề và phúc lợi. Công đoàn phấn đấu tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng đối với 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lao động, việc làm, tiền lương, an toàn lao động và bảo hiểm xã hội.

Sự tham gia của tổ chức Công đoàn không chỉ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn góp phần tạo dựng môi trường làm việc ổn định, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và chia sẻ hợp lý thành quả từ tăng năng suất.

Các nhóm lao động dễ chịu tác động từ quá trình chuyển đổi, như lao động nền tảng, lao động phi chính thức, lao động nữ, người lao động cao tuổi và các nhóm yếu thế, cũng cần được quan tâm trong quá trình hoàn thiện chính sách. Bảo đảm cơ hội tiếp cận đào tạo, việc làm và phúc lợi cho các nhóm này là yếu tố quan trọng để quá trình chuyển đổi diễn ra hài hòa, không để người lao động bị bỏ lại phía sau.

Ở cấp doanh nghiệp, đối thoại và thương lượng tập thể tiếp tục là những công cụ quan trọng để giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Các diễn đàn “Đối thoại Tháng 5” và “Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói” tạo cơ hội để người lao động trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị về tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động, chất lượng bữa ăn ca và điều kiện làm việc.

Cùng với đó, việc củng cố các kênh tiếp nhận phản ánh, chủ động cảnh báo nguy cơ tranh chấp lao động, nợ lương, nợ bảo hiểm sẽ giúp Công đoàn kịp thời nắm bắt tình hình, bảo vệ người lao động và góp phần duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Để các chủ trương và phong trào thi đua đến gần hơn với người lao động, CĐXDVN chú trọng đổi mới cách truyền thông theo từng nhóm nghề nghiệp, đối tượng lao động; kết hợp báo chí công đoàn, nền tảng số, tư vấn tại cơ sở và những câu chuyện thực tế từ các điển hình tiên tiến.

Trong năm 2026, các sản phẩm như sách điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và video ngắn được định hướng triển khai nhằm truyền tải sinh động hơn những nội dung về nâng cao năng suất lao động, đổi mới sáng tạo và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Việc gắn truyền thông với hoạt động sản xuất, kinh doanh và những vấn đề người lao động quan tâm sẽ giúp thông tin thiết thực hơn, đồng thời khuyến khích mỗi cá nhân chủ động thay đổi từ công việc hằng ngày.

Từ phát huy sáng kiến, nâng cao kỹ năng nghề đến cải thiện thu nhập và bảo vệ quyền lợi, các giải pháp của CĐXDVN cùng hướng tới một mục tiêu chung: xây dựng đội ngũ công nhân ngành Xây dựng có tay nghề, kỷ luật, khả năng thích ứng và tinh thần sáng tạo.

Khi người lao động được tạo điều kiện phát triển, được ghi nhận xứng đáng và được bảo đảm quyền lợi, năng suất lao động sẽ có nền tảng để tăng trưởng thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả doanh nghiệp và đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.