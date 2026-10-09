Công đoàn xã Thường Tín: Điểm tựa tin cậy của người lao động

Những việc làm thiết thực

Chủ tịch Công đoàn xã Thường Tín Đặng Thị Thanh Hương cho biết, Công đoàn xã đang trực tiếp quản lý 48 công đoàn cơ sở với 4.501 đoàn viên (chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2026, toàn xã đã thành lập mới được 24 công đoàn cơ sở, hoàn thành vượt chỉ tiêu thành phố giao, số đoàn viên tăng từ 3.205 lên 4.501).

Xác định công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn xã đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp triển khai nghiêm túc Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ban Chấp hành Công đoàn xã Thường Tín trao sổ tiết kiệm hỗ trợ gia đình trên địa bàn. Ảnh: PV

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công đoàn xã đã chăm lo cho 1.228 lượt đoàn viên, NLĐ với tổng kinh phí 950 triệu đồng, tập trung vào đoàn viên khó khăn, bị tai nạn lao động, người mắc bệnh hiểm nghèo và các trường hợp cần hỗ trợ đột xuất. Công đoàn xã cũng trao 2 sổ tiết kiệm 130 triệu đồng cho 2 con của công đoàn viên tử vong do tai nạn lao động. Cùng với đó phối hợp tổ chức 46 bữa cơm công đoàn với 5.907 lượt người tham gia.

Công đoàn xã thường xuyên tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; công tác thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ đó, việc làm, tiền lương cùng các chế độ bảo hiểm của NLĐ được bảo đảm đầy đủ; thu nhập bình quân của NLĐ đạt từ 8 đến 12 triệu đồng/người/tháng. Quan hệ lao động tại các đơn vị luôn giữ vững sự hài hòa, ổn định, không để xảy ra tranh chấp hay ngừng việc tập thể trái pháp luật.

Song song với việc bảo vệ quyền lợi, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ cũng được triển khai sâu rộng, kịp thời. 100% công đoàn cơ sở trực thuộc đã duy trì tốt hoạt động thăm hỏi, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết, Tháng Công nhân.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần

Chủ tịch Công đoàn xã Thường Tín Đặng Thị Thanh Hương chia sẻ, đến nay, hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn xã Thường Tín đã thực hiện hỗ trợ bữa ăn ca cho NLĐ với mức từ 30.000 đến 40.000 đồng/suất, góp phần tái tạo sức lao động và nâng cao chất lượng làm việc. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý được giải quyết thấu đáo ngay từ cơ sở; công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được giám sát thường xuyên.

Trong đó, đặc biệt là các mô hình “Tổ an ninh công nhân”, “Tổ tư vấn pháp luật”… tại những doanh nghiệp tập trung đông lao động tiếp tục phát huy hiệu quả, giữ vững an ninh trật tự, giúp công nhân yên tâm bám máy, bám xưởng sản xuất, đóng góp sức lực của bản thân trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với công tác chăm lo, Công đoàn xã Thường Tín không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Qua đó, 100% công đoàn cơ sở đã lập trang mạng xã hội nhằm kết nối thông tin đa chiều, lan tỏa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Các phong trào thi đua yêu nước như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… trong kỷ nguyên số được phát động sôi nổi, tạo khí thế thi đua rộng khắp tại các doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND xã Thường Tín trao tặng nước uống, động viên công nhân thi công Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Ảnh: PV

Đồng thời, tổ chức Công đoàn xã Thường Tín còn phát huy hiệu quả vai trò “cầu nối”, phối hợp vận động thành lập tổ chức cơ sở đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp. Qua đó, từ đầu năm 2026 đến nay, tại các doanh nghiệp trên địa bàn xã đã kết nạp được 5 đảng viên mới thuộc các chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, Công đoàn xã Thường Tín đã góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, tạo điều kiện giúp đoàn viên yên tâm lao động sản xuất, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp.