Công đoàn xã Hoài Đức tích cực triển khai công tác tuyên truyền

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-LĐLĐ ngày 1/10/2026 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc phát động thi đua 90 ngày cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các cấp công đoàn Thủ đô (từ ngày 1/10/2026 đến ngày 31/12/2026), Công đoàn xã Hoài Đức đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam tại các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn.

Công đoàn xã Hoài Đức trao quyết định thành lập các công đoàn cơ sở.

Kết quả, Công đoàn xã đã ban hành quyết định thành lập 10 công đoàn cơ sở. Đáng chú ý, quyết định thành lập công đoàn cơ sở với 198 đoàn viên được trao kết hợp với hoạt động tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn cơ sở. Tại đây, các cán bộ công đoàn được hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, thu, chi, lập dự toán và quyết toán tài chính công đoàn.

Tiếp tục khẳng định sự phát triển về quy mô tổ chức Công đoàn

Tính đến nay, Công đoàn xã Hoài Đức có 81 công đoàn cơ sở với 2.767 đoàn viên, tiếp tục khẳng định sự phát triển về quy mô tổ chức, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Thời gian tới, Công đoàn xã tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.