Công đoàn xã Đại Lộc trao hỗ trợ thân nhân đoàn viên tử vong do tai nạn lao động

Công đoàn xã Đại Lộc tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chị Phương Nga. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Chị Phương Nga (sinh năm 1990) cư trú tại thôn Tây Gia (xã Vu Gia), làm việc tại Công ty Apollo hơn một năm nay. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi chồng có công việc không ổn định. Hai vợ chồng nuôi 2 con nhỏ, cháu lớn 15 tuổi và cháu nhỏ mới 4 tuổi.

Sáng 8/9, khi vừa đến công ty làm việc, chị đột ngột ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng với chẩn đoán xuất huyết màng não và nhiều bệnh lý khác. Dù được phẫu thuật và tích cực điều trị, chị không qua khỏi vào ngày 15/9.

Trao số tiền hỗ trợ cho chồng chị Phương Nga. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Chi phí cấp cứu, điều trị tốn kém phải vay mượn cùng sự ra đi đột ngột của chị khiến gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ, thiếu thốn kinh phí lo hậu sự và trang trải cuộc sống.

Trước tình cảnh đó, Công ty TNHH May mặc Apollo Đại Lộc đã hỗ trợ 13 triệu đồng chi phí điều trị, mai táng.