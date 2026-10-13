Công đoàn Việt Nam góp phần cùng doanh nghiệp phát triển

Thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của Công đoàn

Để đồng hành cùng Chính phủ đạt tăng trưởng 2 con số, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động. Một trong số đó là phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi – Năng suất cao – Thu nhập tốt”. Điều này thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của Công đoàn đối với người lao động cũng như góp phần cùng doanh nghiệp phát triển.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt” được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động ngày 7.6.2026 - rất có ý nghĩa, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm của người lao động; đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, qua đó, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thăm, làm việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ thế hệ mới Hanel PT (KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh)

Khi đến thăm, làm việc, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Công nghệ thế hệ mới Hanel PT (KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh) ngay sau khi Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt”, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao các chính sách phúc lợi vượt trội mà công ty dành cho người lao động và khẳng định đây là những nội dung thiết thực trong thỏa ước lao động tập thể, góp phần bảo đảm quyền lợi lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.

Công ty đang tạo việc làm cho 225 lao động, trong đó lao động địa phương chiếm 60% và lao động nữ khoảng 60%. Năm 2025, thu nhập bình quân của công nhân, người lao động từ 10 triệu đến 14 triệu đồng/người/tháng. Công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động, hiện nay 100% công nhân, người lao động tham gia tổ chức Công đoàn, được đóng BHXH, BHYT và được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong một tháng nhưng vẫn được hưởng nguyên lương.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp cần tạo thêm không gian để người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình sản xuất. Những sáng kiến dù nhỏ, cũng có thể mang lại giá trị lớn nếu được khuyến khích và nhân rộng. Đề nghị Công ty nghiên cứu áp dụng các hình thức như thao diễn kỹ thuật, xây dựng cơ chế tiếp nhận, khen thưởng sáng kiến theo tuần, theo tháng nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng và tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Các cấp Công đoàn và cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tham mưu xây dựng các cơ chế thuận lợi về đất đai, tín dụng, thuế và các chính sách ưu đãi.

Từ đó khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực. Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt chỉ có thể đạt hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Công đoàn và người sử dụng lao động.

Chăm lo tài sản quý nhất của doanh nghiệp dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Thực hiện chương trình công tác năm 2026, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Trong đó nhấn mạnh tạo đợt cao điểm toàn hệ thống chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động; ưu tiên hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo, bị giảm việc làm, mất việc làm, góp phần ổn định quan hệ lao động, thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Động viên đoàn viên, người lao động vượt mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Huy động sự quan tâm của toàn xã hội, nhất là người sử dụng lao động trong chăm lo Tết cho người lao động, tạo động lực và niềm tin để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức Công đoàn.

Gắn hoạt động chăm lo Tết với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tạo khí thế thi đua đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống.

Dịp Tháng Công nhân năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đến thăm, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đó là Công ty TNHH Foremart Việt Nam (xã Ân Thi) và Công ty TNHH May Phú Sinh (xã Hồng Quang).

Tại các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trực tiếp thăm hỏi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; việc làm, thu nhập, đời sống và động viên người lao động tiếp tục nỗ lực cố gắng trong lao động, sản xuất.

Trao đổi với các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo hơn đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tổ chức Công đoàn nâng cao vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; mỗi người lao động nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Công đoàn chăm lo cho nguồn tài sản quý nhất của doanh nghiệp

Không chỉ phát động thi đua, công đoàn còn triển khai nhiều hoạt động góp phần cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Điều này có thể thấy rõ qua việc công đoàn chăm lo cho đoàn viên, người lao động và hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để họ yên tâm làm việc. Bên cạnh các chương trình Mái ấm Công đoàn; hỗ trợ con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; hỗ trợ người lao động ốm đau, bị tai nạn lao động từ nhiều năm qua, nay tổ chức Công đoàn Việt Nam còn có Chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam”.

Chương trình đã đến với nhiều đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, qua đó kịp thời cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; chuyển tải thông điệp chính trị của đại hội thành hoạt động chăm lo cụ thể, thiết thực, có đối tượng, mức hỗ trợ và phương thức thực hiện rõ ràng. Theo thống kê chưa đầy đủ có khoảng trên 23.000 đoàn viên, người lao động đã nhận “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam” do lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo các cấp Công đoàn trực tiếp trao.

Những món quà này không chỉ là nguồn động viên, hỗ trợ người lao động mà còn thể hiện tinh thần đồng hành chăm lo nguồn tài sản quý nhất của doanh nghiệp.

Cùng với chăm lo cho nguồn tài sản quý nhất ấy, tổ chức Công đoàn còn thường xuyên quan tâm, động viên doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm 2026, để động viên người lao động và doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng đến thăm, làm việc và tặng quà động viên cán bộ, người lao động Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng trực tiếp xuống thăm mặt bằng sản xuất, tìm hiểu điều kiện làm việc và tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Tại đây, ông Nguyễn Xuân Hùng bày tỏ sự vui mừng và ấn tượng trước truyền thống lịch sử cũng như những kết quả mà Công ty Tuyển than Cửa Ông đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh vai trò chiến lược của công ty là mắt xích quan trọng, đóng góp đặc biệt quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp tới 80% sản lượng than cho các nhà máy nhiệt điện trọng điểm, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của công ty trong việc đổi mới công nghệ, thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn và đặc biệt là công tác chăm lo đời sống, phúc lợi cho người lao động, tạo sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Hùng đã đề nghị Công ty Tuyển than Cửa Ông tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm: Duy trì đà tăng trưởng sản xuất kinh doanh; quan tâm đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động để làm chủ công nghệ mới, thiết bị hiện đại; tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần và phúc lợi để người lao động yên tâm công tác, coi Công ty là "ngôi nhà thứ hai".

Trung tuần tháng 8 vừa qua, dẫn đầu lớp tập huấn cán bộ Công đoàn thăm, trao đổi thực tế tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cayi Technology Việt Nam (Công ty Cayi Technology), Khu công nghiệp Yên Phong II-C, xã Yên Phong, Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Lê Văn Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty trong duy trì sản xuất, tạo việc làm, bảo đảm thu nhập và chăm lo đời sống người lao động. Theo ông Lê Văn Nghĩa, đây không chỉ là trách nhiệm của người sử dụng lao động mà còn là yếu tố quan trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bởi vậy, chương trình trao đổi thực tế dành cho các cán bộ Công đoàn sẽ giúp đội ngũ cán bộ Công đoàn chủ chốt trực tiếp tìm hiểu hoạt động Công đoàn tại doanh nghiệp, trao đổi những cách làm, kinh nghiệm trong thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; qua đó gắn kiến thức được trang bị trong lớp tập huấn với thực tiễn hoạt động.

Dịp này, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Lê Văn Nghĩa đề nghị công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát đoàn viên, người lao động và thực tiễn doanh nghiệp; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động ngay từ cơ sở.

Công đoàn cần phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động, đồng thời trở thành đối tác tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp; đề nghị doanh nghiệp tiếp tục tạo điều kiện để Công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, quan tâm hơn nữa đến việc làm, thu nhập, chế độ, chính sách, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca, bảo hộ lao động và các quyền lợi của lao động nữ…