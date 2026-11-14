Công đoàn viên, học sinh, sinh viên trải nghiệm văn hoá truyền thống

Ngày 14/11, Hội Sinh viên tỉnh Cà Mau phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo tàng tỉnh tổ chức hành trình chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026. Tham dự có bà Ngô Diễm Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh.

Trong hành trình, các đoàn viên, học sinh, sinh viên tham quan Quảng trường Hùng Vương, Bảo tàng Lúa nước và Khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Đoàn viên công đoàn, học sinh, sinh viên tham quan Khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh cùng đoàn viên, học sinh, sinh viên dâng hương tưởng niệm, tri ân cố Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Đoàn tham quan Bảo tàng Lúa nước, nghe thuyết minh viên giới thiệu vòng đời phát triển của cây lúa nước.

Tại mỗi điểm đến, thành viên đoàn được tìm hiểu lịch sử cách mạng, đời sống văn hoá cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa; cuộc đời Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, hoàn cảnh ra đời và giá trị bản “Dạ cổ hoài lang”.

Các thành viên đoàn nghe thuyết minh về lịch sử cách mạng vùng đất Cà Mau.

Đoàn tham quan, tìm hiểu không gian văn hoá các dân tộc tại Bảo tàng 3 nón lá.

Điểm nhấn là các hoạt động trải nghiệm tại Nhà hát 3 nón lá, gồm giao lưu với nghệ nhân đờn ca tài tử, thi hát bản “Dạ cổ hoài lang”; thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu nguyên liệu và cách chế biến các loại bánh dân gian.

Nghệ nhân giao lưu, biểu diễn đờn ca tài tử, giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống Nam Bộ.

Bà Ngô Diễm Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, tặng quà cho đoàn viên trả lời đúng câu hỏi tìm hiểu về văn hoá Cà Mau.

Các bạn trẻ trải nghiệm chế biến và thưởng thức bánh dân gian.

Học sinh, sinh viên hào hứng tập hát bản “Dạ cổ hoài lang”.

Hành trình mang đến những trải nghiệm văn hoá ý nghĩa, góp phần bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản.