Công đoàn viên, học sinh, sinh viên trải nghiệm văn hoá truyền thống
Hơn 100 đoàn viên công đoàn, học sinh, sinh viên tham gia hành trình “Tự hào bản sắc văn hoá”, trải nghiệm các di sản lịch sử, văn hoá đặc sắc tại phường Bạc Liêu, qua đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá truyền thống.
Ngày 14/11, Hội Sinh viên tỉnh Cà Mau phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo tàng tỉnh tổ chức hành trình chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026. Tham dự có bà Ngô Diễm Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh.
Trong hành trình, các đoàn viên, học sinh, sinh viên tham quan Quảng trường Hùng Vương, Bảo tàng Lúa nước và Khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.
Tại mỗi điểm đến, thành viên đoàn được tìm hiểu lịch sử cách mạng, đời sống văn hoá cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa; cuộc đời Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, hoàn cảnh ra đời và giá trị bản “Dạ cổ hoài lang”.
Điểm nhấn là các hoạt động trải nghiệm tại Nhà hát 3 nón lá, gồm giao lưu với nghệ nhân đờn ca tài tử, thi hát bản “Dạ cổ hoài lang”; thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu nguyên liệu và cách chế biến các loại bánh dân gian.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cong-doan-vien-hoc-sinh-sinh-vien-trai-nghiem-van-hoa-truyen-thong-a134301.html