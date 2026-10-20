Công đoàn viên Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội trổ tài nữ công gia chánh

Công đoàn viên Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội tham gia Hội thi “Nữ công gia chánh”. Ảnh: TH

Hội thi “Nữ công gia chánh” có sự tham gia của 26 thí sinh đến từ 13 công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội. Theo thể lệ, mỗi đội thực hiện chế biến một mâm cỗ gia đình mang đậm bản sắc ẩm thực truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Trong thời gian quy định, các đội thi đã thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và tinh thần đoàn kết trong chế biến, trang trí và trình bày các món ăn. Nhiều mâm cỗ được chuẩn bị công phu, hài hòa giữa giá trị dinh dưỡng, tính thẩm mỹ và ý nghĩa văn hóa. Thông qua phần thuyết trình, các đội thi đã giới thiệu ý nghĩa từng món ăn, thể hiện thông điệp về tình cảm gia đình, sự đoàn tụ, gắn bó và sẻ chia trong cuộc sống.

Nhiều mâm cỗ được chuẩn bị công phu, hài hòa giữa giá trị dinh dưỡng, tính thẩm mỹ và ý nghĩa văn hóa. Ảnh: TH

Chủ tịch Công đoàn phường Giảng Võ Vũ Ngọc Hoan cho biết, hội thi không chỉ là dịp để chị em thể hiện sự khéo léo, tài năng mà còn là không gian kết nối, sẻ chia, vun đắp hạnh phúc gia đình và xây dựng văn hóa trong mỗi cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, việc hưởng ứng “Tháng Áo dài Hà Nội” càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng của phụ nữ Thủ đô.

Chủ tịch Công đoàn phường Giảng Võ cũng đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo và tâm huyết của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Hà Nội trong tổ chức hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Công đoàn viên Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội hưởng ứng hoạt động “Tháng Áo dài Hà Nội”. Ảnh: TH

Đồng chí Vũ Ngọc Hoan cũng mong muốn, từ những sân chơi giàu tính nhân văn như hôm nay, mỗi nữ đoàn viên, người lao động sẽ tiếp tục được khơi dậy niềm tự hào, sự tự tin và khát vọng vươn lên; mỗi tổ chức Công đoàn sẽ thực sự là điểm tựa tin cậy, nơi chăm lo, bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện.