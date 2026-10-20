Công đoàn và Ban nữ công Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công đoàn và Ban nữ công cùng các nữ đoàn viên thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với các thế hệ đi trước.

Công đoàn và Ban Nữ công Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị cùng các nữ đoàn viên công đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Q.N

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, nữ đoàn viên công đoàn nguyện tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nêu cao tinh thần “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và sáng tạo của người làm báo, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Mỗi nữ đoàn viên cũng quyết tâm phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cơ quan báo chí và quê hương Quảng Trị.