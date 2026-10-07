Công đoàn triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho đoàn viên, người lao động

Theo kế hoạch, các cấp Công đoàn sẽ tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, mất việc làm, giảm thời gian làm việc, bị nợ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội; người lao động thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết và những người phải ở lại làm việc trong dịp Tết.

Tổng Liên đoàn dự kiến phối hợp tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động tại những địa bàn, đơn vị có đông người lao động, sản xuất kinh doanh nổi bật hoặc có nhiều lao động khó khăn, thu nhập thấp, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Mức quà dự kiến 2,5 triệu đồng/suất, gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật. Các đoàn do lãnh đạo các cơ quan Trung ương, một số bộ, ngành, đại biểu Quốc hội chuyên trách và lãnh đạo Tổng Liên đoàn thực hiện dự kiến có mức chăm lo 1,5 triệu đồng/suất.

Ở địa phương, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn sẽ chủ động cân đối nguồn lực, huy động xã hội hóa để chăm lo Tết. Công đoàn cơ sở được khuyến khích huy động nguồn lực doanh nghiệp, tài chính công đoàn và xã hội hóa để tặng quà, trong đó tập trung vào những trường hợp khó khăn; nếu điều kiện cho phép, khuyến khích chăm lo cho 100% đoàn viên.

Một nội dung trọng tâm là tổ chức chương trình “Tết Sum vầy”, gắn với “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, tạo không khí đầm ấm, thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Cùng với đó, chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tiếp sẽ cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu với giá ưu đãi, phiếu mua hàng, sản phẩm “0 đồng”, các hoạt động văn hóa, thể thao, tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, cắt tóc, thay dầu xe máy miễn phí... Tổng Liên đoàn dự kiến khởi động chương trình tại tỉnh Hưng Yên. Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tuyến cũng sẽ được tổ chức theo kế hoạch riêng.

Đáng chú ý, Tổng Liên đoàn hỗ trợ một số Công đoàn các tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức 2.000 vé tàu hai chiều và 550 vé máy bay hai chiều đưa, đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, với điểm đến tại khu vực miền Trung và miền Bắc. Các cấp Công đoàn cũng được khuyến khích tổ chức “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2027”, “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2027”, “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2027”, ưu tiên người lao động khó khăn hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê.

Đối với đoàn viên, người lao động không về quê, Công đoàn tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết tại doanh nghiệp, khu nhà trọ, công trường, dự án. Nơi có đông người ở lại có thể tổ chức chương trình “Tết không xa nhà”, thăm, tặng quà và tổ chức Tết cho công nhân trước tối 30 Tết, năm nay là ngày 29 tháng Chạp.

Bên cạnh chăm lo vật chất, kế hoạch yêu cầu các cấp Công đoàn tăng cường đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về thời gian nghỉ Tết, phương án trả lương, thưởng, kế hoạch sản xuất và chăm lo Tết. Công đoàn phải chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể; đồng thời bảo vệ quyền lợi người lao động tại các doanh nghiệp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn, giải thể, phá sản.

Tổng Liên đoàn cũng yêu cầu tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trước, trong và sau Tết; tuyên truyền người lao động đón Tết tiết kiệm, an toàn, chấp hành pháp luật và trở lại làm việc đúng thời gian, thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới.

Theo kế hoạch, số đoàn viên, người lao động được chăm lo từ nguồn tài chính công đoàn tại các Công đoàn cấp tỉnh, ngành, tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn không quá 12% tổng số đoàn viên đang trực tiếp quản lý; riêng Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai không quá 15%. Trường hợp sử dụng nguồn xã hội hóa hoặc các nguồn huy động hợp pháp khác thì không giới hạn số lượng người được chăm lo.