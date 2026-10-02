Công đoàn Tổng công ty 28 hoạt động nền nếp, bài bản, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật

Tại buổi khảo sát, Đại tá Nguyễn Hồng Lợi quán triệt mục đích, yêu cầu nội dung khảo sát, đồng thời nghe báo cáo mô hình tổ chức, hoạt động tổ chức công đoàn trong Tổng công ty 28.

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng kết luận khảo sát.

Những năm qua, công tác công đoàn của Tổng công ty 28 được gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh, Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động của Tổng công ty, qua đó phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức công đoàn các cấp đã tiến hành tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp công nhân, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Công đoàn cơ sở đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “5 nhất, 3 không”; “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”; phong trào “Công đoàn Quân đội đổi mới, sáng tạo - Rèn sức, bồi đức - Nâng trí, luyện nghề - Vững mạnh, phát triển, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2025-2030 và Đề án thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc giai đoạn 2025-2030. Hằng năm; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kiểm tra hệ thống sổ sách liên quan đến hoạt động công đoàn Tổng công ty 28.

Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Tổng công ty đã kiện toàn, bổ sung quy chế công tác tài chính công đoàn của Khối công ty mẹ theo Quyết định số 613/QĐ-TLĐ ngày 24-12-2025 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp. Công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn được thực hiện trên cơ sở dự toán, quyết toán và quy chế chi tiêu nội bộ, đúng Luật Công đoàn, quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hướng dẫn của Ban Công đoàn Quốc phòng.

Sau khi khảo sát, trao đổi nắm tình hình, kiểm tra một số hệ thống sổ sách liên quan đến hoạt động công đoàn và công tác tài chính công đoàn, Đại tá Nguyễn Hồng Lợi đánh giá hoạt động Công đoàn cơ sở Tổng công ty 28 đã được thực hiện nền nếp, bài bản, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, sát với tình hình thực tiễn của đơn vị. Công đoàn cơ sở bảo đảm tốt công tác chăm lo người lao động, thực hiện đúng các chế độ thu chi, quản lý tài chính, định mức tiêu chuẩn, đầy đủ chứng từ trong công tác tài chính công đoàn. Đồng chí yêu cầu quy chế hoạt động công đoàn của Tổng công ty cần bổ sung một số tiêu chí cụ thể, sát với đặc điểm tình hình của đơn vị; tiếp tục chăm lo tốt cho đoàn viên công đoàn, người lao động; thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch hoạt động, gắn chặt công tác công đoàn với nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh, Phong trào Thi đua Quyết thắng.