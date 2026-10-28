Công đoàn Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn với phường Long Biên

Đồng chí Đỗ Trọng Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Biên cùng dự buổi làm việc.

Tại buổi tiếp đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Biên đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của phường Long Biên.

Là địa bàn cửa ngõ phía Đông của Thủ đô, Long Biên có hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, các trung tâm thương mại lớn, khu công nghiệp trọng điểm cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú. Với những lợi thế đó, phường đang tập trung khai thác tiềm năng, từng bước xây dựng không gian đô thị theo hướng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.

Năm 2026, phường Long Biên tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, dự án trọng điểm có ý nghĩa đối với sự phát triển của Thủ đô, trong đó có Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng cùng các dự án hạ tầng giao thông, thoát nước và hồ điều hòa.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của phường duy trì ổn định; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 102,6% dự toán thành phố giao. Công tác tháo gỡ 5 điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ngập úng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được tập trung triển khai.

Đặc biệt, chuyển đổi số được đẩy mạnh với việc xử lý 100% văn bản chỉ đạo trên môi trường số, triển khai mô hình “kỳ họp không giấy tờ”, ứng dụng “Long Biên Smart Map” và tổ chức 25 lớp “Bình dân học vụ số”, thu hút 22.950 lượt người dân tham gia. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thông tin về hoạt động công đoàn, đồng chí Nguyễn Đức Hà, Chủ tịch Công đoàn phường Long Biên cho biết, hiện Công đoàn phường đang quản lý 94 công đoàn cơ sở với 5.534 đoàn viên. Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy phường và chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn phường đã tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức vững mạnh, đồng thời nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công đoàn phường đã thành lập mới 40 công đoàn cơ sở, đạt 800% chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố giao; kết nạp 1.700 đoàn viên mới, đạt 130,7% kế hoạch. Những kết quả này thể hiện sự chủ động, quyết liệt trong công tác vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Cùng với phát triển tổ chức, các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động được triển khai thiết thực. Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” đã hỗ trợ 438 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 438 triệu đồng, đồng thời huy động hơn 82,5 triệu đồng từ nguồn lực xã hội hóa.

Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” được tổ chức tại 21 công đoàn cơ sở; hoạt động thăm hỏi công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo được triển khai trong Tháng Công nhân; 600 người lao động được phối hợp khám sức khỏe miễn phí. Quan hệ lao động trên địa bàn cơ bản ổn định, hài hòa, không xảy ra tranh chấp lao động hay đình công.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tập hợp người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động. Các nội dung về chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ cũng được quan tâm trao đổi.

Trước đó, đoàn đại biểu Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động tại Công ty TNHH JD Industrial, doanh nghiệp có vốn đầu tư của Bắc Kinh tại Hà Nội.

Chuyến thăm và làm việc là dịp để tổ chức Công đoàn hai địa phương tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động, đồng thời vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.