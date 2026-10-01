Công đoàn TKV thúc đẩy sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc

Từ sáng kiến đến cải thiện điều kiện làm việc

Trong hoạt động sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), sáng kiến, cải tiến kỹ thuật không chỉ được nhìn nhận ở góc độ nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí mà ngày càng gắn chặt với mục tiêu giảm sức lao động, hạn chế nguy cơ mất an toàn và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

Công đoàn TKV tổ chức Hội nghị chuyên đề phối hợp phát huy sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động

Năm 2025 và 8 tháng năm 2026, Công đoàn Tập đoàn và Công đoàn các tổng công ty, cơ sở trực thuộc đã phối hợp phát động, tuyên truyền, hỗ trợ, động viên người lao động hưởng ứng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Tổng cộng đã có 6.312 sáng kiến, với giá trị làm lợi 432 tỷ đồng, số tiền thưởng 28,868 tỷ đồng.

Phong trào được triển khai tại nhiều đơn vị, trong đó Than Khe Chàm, Than Mông Dương, Than Hòn Gai, Than Núi Béo, Than Hà Lầm, Than Mạo Khê, Than Vàng Danh, Than Hà Tu, Tuyển than Cửa Ông, Chế tạo máy… là những đơn vị có nhiều sáng kiến, giải pháp.

Đáng chú ý, việc phát huy sáng kiến ngày càng được tổ chức bài bản hơn. Đa số các đơn vị xét duyệt sáng kiến 6 tháng/lần; một số đơn vị thực hiện với tần suất 1-2 tháng/lần hoặc 3-4 tháng/lần. Có 30/65 đơn vị thành lập tổ hỗ trợ sáng kiến, tạo điều kiện để các ý tưởng từ thực tiễn sản xuất được xem xét, hoàn thiện và đưa vào áp dụng.

Nhiều sáng kiến tập trung trực tiếp vào những vấn đề người lao động gặp phải trong quá trình sản xuất. Tại Than Thống Nhất, việc ghép nối hai tuyến băng tải dốc số 7A và 7B thành một tuyến băng tải tại lò giếng chính (+41 ÷ -140) góp phần hợp lý hóa sản xuất. Cùng với đó, giải pháp kiểm tra, hiệu chỉnh các đầu đo khí CH₄, CO giúp kịp thời phát hiện, xử lý các hiện tượng bất thường, giảm nguy cơ mất an toàn.

Ở Than Mạo Khê, các giải pháp điều tiết gió thải để tăng lưu lượng gió, sử dụng tấm chèn bê tông siêu nhẹ ngăn bụi tại đầu thượng đá, cấp nước uống đến đầu và chân các diện sản xuất hướng tới cải thiện trực tiếp điều kiện làm việc. Than Hòn Gai lắp đặt hệ thống phun sương chống bụi tại khu Cao Thắng; Nhôm Lâm Đồng triển khai giải pháp kiểm soát tiếng ồn tại nguồn.

Điều kiện làm việc cũng được quan tâm từ những nhu cầu thiết thực của người lao động. Địa chất mỏ trang bị áo điều hòa, bình giữ nhiệt, quạt điện, tủ lạnh, áo, chăn bông, quạt sưởi. Tổng công ty Điện lực bổ sung áo chống nóng, nước uống, cháo giải nhiệt và nâng cấp hệ thống điều hòa. Tuyển than Cửa Ông thực hiện giải pháp kiểm tra, giám sát tận nguồn gốc cung cấp thực phẩm, nước uống nhằm đảm bảo chất lượng bữa ăn giữa ca.

Những cách làm này cho thấy, phong trào sáng kiến đang được kéo gần hơn với thực tế sản xuất và đời sống, thay vì chỉ tập trung vào những giải pháp mang tính kỹ thuật thuần túy. Khi một sáng kiến giúp giảm sức lao động, giảm tiếp xúc với bụi, khí, nhiệt độ cao, tiếng ồn hoặc rút ngắn hành trình đi lại trong hầm lò, giá trị của sáng kiến đồng thời được thể hiện ở năng suất và an toàn.

Đầu tư công nghệ, kiểm soát nguy cơ từ nơi làm việc

Phòng Điều khiển trung tâm nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn - Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn

Cùng với phong trào sáng kiến, Công đoàn TKV phối hợp với cơ quan chuyên môn thúc đẩy đầu tư công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa nhằm từng bước thay thế lao động thủ công nặng nhọc và giảm rủi ro trong sản xuất.

Tại các đơn vị hầm lò, TKV đã đầu tư 17 dây chuyền lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, 17 máy đào lò EBH-45, các loại xe khoan một cần, hai cần và hệ thống vận chuyển người, thiết bị trong hầm lò. Các đơn vị lộ thiên được đầu tư xe có tải trọng lớn từ 90 đến trên 100 tấn, máy xúc có dung tích gầu đến 12 m³. Trong lĩnh vực sàng tuyển, chế biến, cơ khí, nhiều hệ thống vận tải đồng bộ, robot, công nghệ tin học hóa và tự động hóa được đưa vào sản xuất, quản lý, đánh giá chất lượng.

Riêng năm 2025 và 8 tháng đầu năm 2026, nhiều công trình, phần việc tiếp tục được đầu tư để cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển vật tư, thiết bị, môi trường làm việc và an toàn cho người lao động.

Các hệ thống tời chở người được lắp đặt tại Khu Hà Ráng - Than Hòn Gai, lò Giếng phụ trục tải (+41/-35) Than Thống Nhất, lò nghiêng -230/-320 Than Mạo Khê, lò ngầm TGVT -97,5/-400 của Tuyển than Mông Dương, mức +0/-175 Than Vàng Danh. Than Hòn Gai lắp đặt tời vận chuyển vật liệu, trang bị xe nâng để bốc vì sắt lên xe tích trên mặt bằng trước khi vận chuyển bằng tời xuống lò.

Tại Than Núi Béo, giải pháp vận chuyển thiết bị lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ bằng hệ thống tời kéo và monoray khí nén được triển khai. Than Mông Dương và Than Vàng Danh đầu tư các trạm quạt nhằm cải thiện điều kiện vi khí hậu trong hầm lò.

Lò chợ cơ giới hóa đồng bộ tại Công ty Than Nam Mẫu

Các giải pháp cơ giới hóa, tự động hóa cũng được đẩy mạnh tại Than Thống Nhất, Than Nam Mẫu, Than Mạo Khê, Than Hà Lầm. Trong đó có dây chuyền cơ giới hóa đồng bộ đào lò than sử dụng máy Combai EBH-45L tại Khu Lộ Trí của Than Thống Nhất; lò chợ cơ giới hóa đồng bộ tại Than Nam Mẫu; tự động hóa tuyến băng tải của Than Nam Mẫu, trạm biến áp 35/6kV của Than Mạo Khê và lắp đặt dàn phun sương hỗn hợp chống bụi tại các vị trí băng tải, bun ke, lò vận tải và lò thông gió của Than Hà Lầm.

Bên cạnh sản xuất, các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt cũng được triển khai như cải tạo 4 nhà ăn tập thể Than Uông Bí; xây dựng Nhà trực y tế, nhà bảo quản chế biến thực phẩm tại mặt bằng sân công nghiệp +40 Than Dương Huy; lắp đặt hệ thống tiêu âm giảm tiếng ồn cho máy kéo sợi của Nhôm Lâm Đồng.

Trong thời gian tới, Công đoàn TKV xác định cần tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động theo hướng tập trung vào nguy cơ, chất lượng khắc phục và hiệu quả phòng ngừa; không chỉ dừng ở phát hiện tồn tại. Các kiến nghị phải được theo dõi, đôn đốc, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả khắc phục; những tồn tại có nguy cơ cao phải được xử lý ngay. Cùng với đó, củng cố mạng lưới an toàn vệ sinh viên theo hướng đúng người, đúng vị trí, có năng lực và trách nhiệm; nâng cao kỹ năng nhận diện nguy cơ, đánh giá rủi ro và phát hiện hành vi, điều kiện không an toàn.

Phong trào sáng kiến cũng sẽ tiếp tục được nâng chất theo hướng gắn trực tiếp với những vấn đề đặt ra trong sản xuất và đời sống người lao động, ưu tiên giải pháp loại bỏ công việc thủ công nặng nhọc, giảm sức lao động, giảm tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, độc hại. Những sáng kiến hiệu quả sẽ được lựa chọn, hỗ trợ hoàn thiện và nhân rộng, gắn với các công trình, phần việc công đoàn và phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”.

Trong bối cảnh TKV còn phải đối mặt với những điều kiện sản xuất ngày càng khắc nghiệt, việc thúc đẩy sáng kiến, đầu tư công nghệ và tăng cường giám sát an toàn vệ sinh lao động không chỉ nhằm hoàn thành mục tiêu sản xuất. Đây còn là giải pháp để từng bước xây dựng môi trường làm việc an toàn hơn, giảm sức lao động và tạo điều kiện để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với ngành Than - Khoáng sản.