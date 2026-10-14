Công đoàn tiếp sức đội ngũ y tế vượt khó trong giai đoạn đầu vận hành

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo bệnh viện và tổ chức Công đoàn báo cáo về tình hình hoạt động, những khó khăn trong giai đoạn đầu vận hành, cũng như điều kiện làm việc và sinh hoạt của cán bộ, nhân viên y tế.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà, thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Hữu Chánh.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Dương Đức Hùng cho biết, cơ sở Ninh Bình được đưa vào hoạt động trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế chưa được đầu tư đồng bộ. Bệnh viện lựa chọn triển khai theo lộ trình, bước đầu vận hành ở mức 30% công suất, đồng thời điều chuyển nhân lực, trang thiết bị từ cơ sở 1 để duy trì hoạt động và bảo đảm chất lượng chuyên môn.

Sau hơn 3 tháng hoạt động, cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hơn 16.000 lượt khám và thực hiện khoảng 2.000 ca phẫu thuật, trong đó có những trường hợp cấp cứu nặng. Hoạt động của bệnh viện góp phần giúp người dân Ninh Bình và các địa phương lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, giảm thời gian di chuyển lên Hà Nội, đặc biệt trong những tình huống cấp cứu khẩn cấp.

Tuy nhiên, việc thiếu đồng bộ về trang thiết bị và điều kiện phục vụ phẫu thuật vẫn là một trong những khó khăn lớn của bệnh viện. Đơn vị đang đề xuất bổ sung nguồn lực, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và từng bước nâng cao công suất hoạt động.

Bên cạnh khó khăn về điều kiện chuyên môn, đời sống của người lao động cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm. Nhiều lao động nữ có con nhỏ phải dậy sớm để di chuyển đến nơi làm việc và trở về nhà muộn. Trước thực tế này, Công đoàn bệnh viện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp cán bộ, nhân viên y tế yên tâm công tác.

Chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ y tế, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong giai đoạn đầu vận hành cơ sở Ninh Bình. Đồng chí nhấn mạnh, việc đưa một cơ sở y tế quy mô lớn vào hoạt động đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực và tinh thần cống hiến của đội ngũ thầy thuốc, nhất là những người phải làm việc xa nhà.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, chăm lo sức khỏe thể chất, tinh thần và cải thiện điều kiện sống cho đội ngũ y tế là yếu tố quan trọng, giúp cán bộ, nhân viên phát huy năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình tăng cường phối hợp, hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống, nhất là những người có nguyện vọng gắn bó lâu dài với địa phương; đồng thời nghiên cứu các giải pháp cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ y tế.

Đối với những khó khăn về trang thiết bị và cơ chế đầu tư, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết sẽ ghi nhận các kiến nghị của bệnh viện, trao đổi với cơ quan chức năng để nghiên cứu giải pháp tháo gỡ, góp phần sớm phát huy hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam đã trao quà, thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình