Công đoàn Thủ đô sẽ tổ chức 3 chương trình 'Vui hội Trăng rằm'

Hoạt động thể hiện sự quan tâm thiết thực của tổ chức Công đoàn đối với gia đình người lao động, góp phần chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện.

Đưa Trung thu đến với con công nhân lao động

Tết Trung thu là dịp để trẻ em vui chơi, sum vầy và cảm nhận tình yêu thương của gia đình, cộng đồng. Tuy nhiên, với những gia đình công nhân còn nhiều khó khăn, việc dành cho con một mùa Trung thu trọn vẹn đôi khi vẫn là điều không dễ dàng. Thấu hiểu thực tế đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai chương trình “Vui hội Trăng rằm” tại 3 địa điểm trên địa bàn Thành phố, hướng đến con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình đầu tiên sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 23/9/2026 (ngày 13/8 âm lịch), tại Trường Mầm non Kim Chung – điểm trường chính Đông Bầu, xã Thiên Lộc, Hà Nội. Chương trình dành cho con công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội cùng Công đoàn xã trên địa bàn.

Hai chương trình tiếp theo được tổ chức vào 19 giờ ngày 24/9/2026 (ngày 14/8 âm lịch). Tại phường Hà Đông, chương trình diễn ra ở số 2 phố Hà Cầu, dành cho con công nhân lao động thuộc 9 đơn vị Cụm thi đua số 6 và Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội. Tại phường Phúc Lợi, chương trình tổ chức ở điểm trường chính Trường Tiểu học Phúc Lợi, dành cho con công nhân lao động thuộc 10 đơn vị Cụm thi đua số 5 và Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội.

Điểm nhấn của chương trình “Vui hội Trăng rằm” là các hoạt động vui chơi, giải trí gắn với nét đẹp văn hóa truyền thống. Các em nhỏ sẽ được thưởng thức chương trình văn nghệ, múa lân - sư - rồng, tham gia rước đèn, phá cỗ, trò chơi dân gian và trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống. Không chỉ tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, các hoạt động còn góp phần giáo dục trẻ em về truyền thống văn hóa dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, khuyến khích các em giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Đa dạng hoạt động, trao gửi yêu thương

Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố dự kiến trao 1.650 suất quà cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí Tài chính Công đoàn và từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố quản lý. Mỗi suất quà gồm tiền và hiện vật, là sự động viên thiết thực, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với gia đình người lao động còn khó khăn.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương, khu công nghiệp, khu nhà trọ và những địa bàn tập trung đông công nhân lao động.

Các trường hợp được ưu tiên là con đoàn viên, người lao động có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, mất việc làm hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc chăm lo được triển khai theo hướng thiết thực, đúng đối tượng, góp phần hỗ trợ những gia đình đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Theo đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, việc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho con đoàn viên, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Công đoàn, gia đình, nhà trường và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Thông qua những sân chơi phù hợp với lứa tuổi, các em có thêm cơ hội giao lưu, vui chơi, rèn luyện thể chất, phát triển tinh thần và tiếp cận những giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện các chính sách, chương trình liên quan đến trẻ em, chú trọng tạo điều kiện phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Đối với tổ chức Công đoàn, chăm lo cho con đoàn viên, người lao động là một phần quan trọng trong việc đồng hành cùng gia đình công nhân. Khi người lao động yên tâm về đời sống gia đình, con em được quan tâm, chăm sóc, niềm tin đối với tổ chức Công đoàn tiếp tục được củng cố.