Việc ra mắt hai Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ và Nội thất Ngọc Sơn và Vườn bảo tồn giống cây rừng thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội là minh chứng sinh động cho sự đồng hành ấy, góp phần xây dựng môi trường làm việc nhân văn, tăng cường gắn kết và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.

Ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phường Chương Mỹ.

Sáng 23/11, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội chỉ đạo Công đoàn phường Chương Mỹ và Công đoàn phường Phú Diễn tổ chức ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, kết hợp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ và Nội thất Ngọc Sơn (Ngọc Sơn Hafuco); đồng thời ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Vườn bảo tồn giống cây rừng thành phố Hà Nội thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội.

Hai điểm sinh hoạt được hình thành tại hai môi trường lao động khác nhau, nhưng cùng hướng tới một mục tiêu: tạo dựng không gian văn hóa lành mạnh, bổ ích ngay tại nơi làm việc, để mỗi đoàn viên, người lao động không chỉ được bảo đảm quyền lợi mà còn được quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần.

Từ sự quan tâm đến những không gian văn hóa thiết thực

Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân kết hợp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Ngọc Sơn Hafuco được xây dựng nhằm phục vụ gần 500 người lao động. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã chủ động bố trí mặt bằng riêng rộng 180m² tại khu nhà phụ trợ, kết hợp không gian phòng họp và sinh hoạt chung. Đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt Công đoàn, giao lưu tập thể, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng, đạo đức, lối sống.

Tặng quà cho lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với sự đầu tư của doanh nghiệp và Công đoàn phường Chương Mỹ, LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ 90 triệu đồng để xây dựng, hoàn thiện điểm sinh hoạt, trang bị hệ thống âm thanh hội trường, tivi màn hình lớn, điều hòa nhiệt độ và các điều kiện cần thiết phục vụ người lao động giao lưu, học tập, thư giãn và chia sẻ sau những giờ lao động miệt mài.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khẳng định: Người lao động không chỉ cần việc làm ổn định, thu nhập bảo đảm mà còn có nhu cầu chính đáng được chăm lo đời sống tinh thần, có không gian nghỉ ngơi, thư giãn, rèn luyện sức khỏe, giao lưu và kết nối với đồng nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, đời sống tinh thần phong phú, môi trường làm việc thân thiện chính là những yếu tố quan trọng giúp người lao động thêm gắn bó với doanh nghiệp, yên tâm lao động sản xuất. Bởi vậy, xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân không đơn thuần là đầu tư một công trình phục vụ sinh hoạt, mà còn là giải pháp đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống công nhân, góp phần hình thành môi trường lao động văn minh, tiến bộ.

Để công trình thực sự phát huy giá trị, ông Nguyễn Văn Thắng đề nghị Công đoàn phường Chương Mỹ, Công đoàn Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ, tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với nhu cầu, điều kiện làm việc và thời gian của người lao động. “Điều quan trọng là điểm sinh hoạt phải được khai thác thường xuyên, trở thành địa chỉ quen thuộc trong đời sống công nhân, tránh tình trạng đầu tư xây dựng nhưng hoạt động chưa tương xứng”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thắng, người lao động chủ động tham gia, có ý thức giữ gìn và cùng xây dựng nơi đây thành không gian chung của tập thể, nơi mọi người được sẻ chia, tiếp thêm năng lượng tích cực và vun đắp tình đoàn kết.

Đón nhận sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, ông Nguyễn Quang Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Sơn Hafuco bày tỏ cảm ơn LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác chăm lo đời sống người lao động; đồng thời khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục quan tâm tạo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân.

Đối với người lao động, công trình mang đến niềm vui từ những điều rất gần gũi. Chia sẻ tại chương trình, chị Nguyễn Thị Huệ, công nhân Công ty TNHH Ngọc Sơn Hafuco bày tỏ sự cảm ơn đối với tổ chức Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp đã dành sự quan tâm, bố trí không gian bổ ích để công nhân giao lưu, học tập, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời tìm hiểu, học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không gian xanh – điểm hẹn gắn kết người lao động

Cũng trong sáng 23/11, tại Vườn bảo tồn giống cây rừng thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, Công đoàn phường Phú Diễn tổ chức ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân phục vụ đoàn viên, người lao động thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội.

Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân phục vụ đoàn viên, người lao động tại phường Phú Diễn.

Được thành lập từ năm 2009, Vườn bảo tồn giống cây rừng thành phố Hà Nội, còn gọi là Vườn thực vật, có chức năng lưu giữ hơn 300 loài thực vật thân gỗ, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam; phục vụ nghiên cứu, học tập và bảo tồn đa dạng sinh học. Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân được hình thành tại đây trực tiếp phục vụ khoảng 450 cán bộ, đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, khu vực sinh hoạt chung ngoài trời rộng khoảng 500m², nằm giữa không gian xanh của Vườn thực vật, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người lao động.

Cùng với sự đầu tư, bố trí địa điểm của doanh nghiệp, LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ 90 triệu đồng để xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân trang bị các dụng cụ thể thao ngoài trời. Sự hỗ trợ này tiếp tục thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn, cùng doanh nghiệp tạo dựng những thiết chế văn hóa phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của người lao động.

Chăm lo toàn diện, xây dựng văn hóa từ cơ sở

Việc ra mắt hai Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 của Công đoàn Thủ đô. Không dừng lại ở việc xây dựng thiết chế văn hóa tại doanh nghiệp, LĐLĐ thành phố Hà Nội còn triển khai nhiều hoạt động đa dạng, hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong công nhân, viên chức, lao động.

Công nhân lao động tìm hiểu văn hóa đọc.

Nổi bật là chương trình truyền thông “Tự hào hàng Việt – Đồng hành cùng thương hiệu Việt”, góp phần khơi dậy niềm tự hào về sản phẩm trong nước, vận động đoàn viên, người lao động ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng; Giải chạy “Nhịp bước Công đoàn Thủ đô” thu hút trên 5.000 đoàn viên, công nhân, lao động tham gia, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mô hình doanh nghiệp không ma túy; thăm hỏi, động viên công nhân tại các công trình trọng điểm của Thủ đô. Mỗi hoạt động có một cách tiếp cận khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là chăm lo, bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.