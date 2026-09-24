Công đoàn Thủ đô chăm lo Tết Trung thu cho con của người lao động

Tiết mục ca múa nhạc đặc sắc tại Chương trình “Vui hội Trăng rằm” tại số 2 phố Hà Cầu, phường Hà Đông. Ảnh: N Ánh

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động vui chơi, giải trí gắn với nét đẹp văn hóa truyền thống. Không chỉ tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, các hoạt động trải nghiệm còn góp phần giáo dục trẻ em về truyền thống văn hóa dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, khuyến khích các em giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao các suất quà cho con của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí tài chính Công đoàn và từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quản lý.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương, khu công nghiệp, khu nhà trọ và những địa bàn tập trung đông công nhân lao động.

Các trường hợp được ưu tiên là con đoàn viên, người lao động có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, mất việc làm hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Việc chăm lo được triển khai theo hướng thiết thực, đúng đối tượng, góp phần hỗ trợ những gia đình đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, việc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho con đoàn viên, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Công đoàn, gia đình, nhà trường và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Thông qua những sân chơi phù hợp với lứa tuổi, các em có thêm cơ hội giao lưu, vui chơi, rèn luyện thể chất, phát triển tinh thần và tiếp cận những giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện các chính sách, chương trình liên quan đến trẻ em, chú trọng tạo điều kiện phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Đối với tổ chức Công đoàn, chăm lo cho con đoàn viên, người lao động là một phần quan trọng trong việc đồng hành cùng gia đình công nhân. Khi người lao động yên tâm về đời sống gia đình, con em được quan tâm, chăm sóc, niềm tin đối với tổ chức Công đoàn tiếp tục được củng cố.