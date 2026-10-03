Công đoàn Thanh Hóa đồng hành cùng doanh nghiệp, vì quyền lợi người lao động

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Hoa Lợi tổ chức ký Quy chế phối hợp ngày 1/10.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ là tổ chức học tập, quán triệt mà phải tìm được địa chỉ thực hiện, việc làm cụ thể và sản phẩm cụ thể. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX xác định xây dựng đội ngũ công nhân có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao là một nội dung trong khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực.

Ngày 9/9/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình số 37-CTr/TU về xây dựng đội ngũ công nhân lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Công đoàn Thanh Hóa đồng thời bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh và phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, chuyển những mục tiêu lớn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ và sản phẩm tại doanh nghiệp.

Trong cách tiếp cận ấy, Tập đoàn Hoa Lợi là một địa bàn có tính điển hình và sức lan tỏa lớn.

Đầu tư tại Thanh Hóa từ năm 2008, các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn hiện có 23 nhà máy hoạt động tại 20 xã, phường, tạo việc làm cho khoảng 120.000 lao động. Với quy mô này, sự ổn định của việc làm, thu nhập và quan hệ lao động tại các doanh nghiệp của Hoa Lợi không chỉ liên quan trực tiếp đến đời sống của hàng trăm nghìn gia đình công nhân mà còn tác động tới môi trường sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quan trọng hơn, đây là khu vực có đủ điều kiện để kiểm nghiệm một cách làm mới: Công đoàn không đứng ngoài doanh nghiệp để vận động, mà cùng doanh nghiệp xây dựng cơ chế phối hợp, cùng xác định việc phải làm và cùng chịu trách nhiệm về kết quả.

Bởi vậy, ký Quy chế phối hợp với Hoa Lợi không phải lựa chọn mang tính hình thức hay đơn thuần để xử lý quan hệ lao động. Đó là lựa chọn một địa bàn có quy mô lớn để đưa chủ trương vào thực tiễn, từ đó đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Không chờ có vụ việc mới vào cuộc

Một trong những chuyển biến đáng chú ý của Quy chế là tư duy từ “xử lý khi phát sinh” sang “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở”. Hai bên thống nhất duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên về sản xuất, việc làm, tiền lương, thu nhập, tâm tư, nguyện vọng của người lao động; nâng cao chất lượng hội nghị người lao động, đối thoại, thương lượng và thỏa ước lao động tập thể; kịp thời xử lý những vấn đề về tiền lương, tiền thưởng, làm thêm giờ, bữa ăn ca, bảo hiểm xã hội, điều kiện và an toàn lao động. Những vụ việc vượt thẩm quyền hoặc có nguy cơ phức tạp phải được chuyển đến đầu mối có trách nhiệm để phối hợp giải quyết, hạn chế tranh chấp kéo dài.

Đây cũng là cách Công đoàn thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động theo hướng căn cơ hơn. Bảo vệ người lao động không chỉ bắt đầu khi quyền lợi đã bị ảnh hưởng hay tranh chấp đã xảy ra. Sự bảo vệ bền vững hơn là giúp người lao động có việc làm ổn định, có kỹ năng nghề nghiệp, có điều kiện làm việc an toàn, có cơ hội nâng cao thu nhập và có một cơ chế để tiếng nói của mình được tiếp nhận, đối thoại và giải quyết kịp thời. Ở chiều ngược lại, một doanh nghiệp có lực lượng lao động ổn định, có tay nghề, có kỷ luật và được lắng nghe cũng có thêm điều kiện nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Đó chính là điểm gặp nhau giữa quyền lợi người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp.

5 mô hình để biến cam kết thành hành động

Điểm đáng chú ý của Quy chế là không dừng ở những nguyên tắc chung mà hướng vào 5 mô hình cụ thể trong giai đoạn 2026-2030. Mô hình “Hội thi Công nhân giỏi xứ Thanh” hướng tới hình thành phong trào học nghề, luyện nghề, thi thợ giỏi, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật. Điều quan trọng là kết quả tay nghề không chỉ được tôn vinh trong một cuộc thi mà từng bước được doanh nghiệp tham khảo trong đào tạo, bố trí việc làm, nâng bậc, khen thưởng và phát triển nghề nghiệp.

Mô hình “Tổ tư vấn pháp luật” đưa hoạt động tư vấn đến gần công nhân, giúp tiếp nhận kiến nghị sớm, phân loại đúng và xử lý hoặc chuyển xử lý kịp thời; qua đó tạo một “lá chắn mềm” để phòng ngừa rủi ro và tranh chấp ngay từ cơ sở.

Mô hình “Không gian văn hóa công nhân” xuất phát từ yêu cầu chăm lo toàn diện hơn. Người lao động không chỉ cần việc làm và tiền lương, mà còn cần môi trường học tập, rèn luyện sức khỏe, giao lưu văn hóa, tiếp cận tư vấn pháp luật và nâng cao đời sống tinh thần ngay gần nơi làm việc, nơi sinh sống.

Ra mắt Câu lạc bộ cán bộ công đoàn các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Mô hình “Cán bộ Công đoàn là Bí thư Chi bộ” hướng đến phát hiện, bồi dưỡng những cán bộ Công đoàn, đoàn viên ưu tú có năng lực, uy tín; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và gắn hoạt động của tổ chức đảng với chăm lo người lao động, xây dựng quan hệ lao động ổn định, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Mô hình “Công đoàn cơ sở kiểu mẫu - Đoàn viên Công đoàn gương mẫu” lấy chính hiệu quả đại diện, chăm lo, đối thoại, sáng kiến, năng suất, phúc lợi và đóng góp đối với doanh nghiệp làm thước đo, chuyển hoạt động Công đoàn từ “có tổ chức, có hoạt động” sang “có sản phẩm, có kết quả và có tác động”.

Năm mô hình không tồn tại riêng lẻ. Người công nhân được nâng cao tay nghề, được tư vấn pháp luật, được chăm lo đời sống văn hóa; từ phong trào phát hiện người giỏi, đoàn viên ưu tú và cán bộ có uy tín; từ những nhân tố ấy tiếp tục xây dựng lực lượng nòng cốt trong doanh nghiệp.

“6 rõ, 1 xuyên suốt” để không dừng ở ký kết

Điểm cốt lõi của cách làm này nằm ở phương thức tổ chức thực hiện. Thanh Hóa đang quán triệt phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt” trong chỉ đạo, điều hành: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; một việc có một đầu mối theo dõi xuyên suốt. Tinh thần chung là công việc phải có sản phẩm đầu ra cụ thể, kiểm tra được, không dừng ở báo cáo chung chung.

Công đoàn Thanh Hóa đang đưa tinh thần ấy vào chính cách triển khai nhiệm vụ của mình. Kế hoạch thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU được chia thành 31 nhiệm vụ với đầu mối, đơn vị phối hợp, thời hạn và sản phẩm; cán bộ trực tiếp thực hiện, người kiểm soát và tài liệu minh chứng đều được xác định, nhằm bảo đảm trách nhiệm không kết thúc ở số cuộc họp hay số lớp được tổ chức mà phải theo đến kết quả.

Quy chế với Tập đoàn Hoa Lợi cũng cần được nhìn theo tinh thần đó. Một kiến nghị của công nhân phải biết ai tiếp nhận, ai xử lý, thời hạn nào, kết quả ra sao. Một chương trình đào tạo phải biết đào tạo ai, kỹ năng gì, doanh nghiệp cần gì và sau đào tạo người lao động tiến bộ thế nào. Một sáng kiến phải được xác nhận có áp dụng. Một hội thi tay nghề phải tạo thêm người thợ giỏi. Một mô hình Công đoàn phải tạo được lợi ích hoặc chuyển biến cụ thể.

Cũng trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh, quan điểm được nhấn mạnh là không để đối thoại chỉ dừng ở “tiếp thu” hay “ghi nhận”; “đã giao việc phải rõ người; đã nhận việc phải rõ thời hạn; đã cam kết phải có kết quả”.

Đó cũng là tinh thần cần có sau một lễ ký kết: ký để làm, làm phải đến cùng và kết quả cuối cùng phải quay trở lại phục vụ người lao động, doanh nghiệp.

Từ đồng thuận đến cam kết cùng làm

Ý nghĩa thực tiễn của những nội dung trên đã nhận được sự đồng thuận từ phía doanh nghiệp. Tại lễ ký quy chế phối hợp ngày 1/10/2026, ông Lo Huai Sung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Lợi đánh giá cao vai trò của Công đoàn trong kết nối người lao động và doanh nghiệp, nắm bắt tâm tư, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và góp phần ổn định quan hệ lao động. Đại diện Tập đoàn kỳ vọng 5 mô hình được triển khai trong giai đoạn 2026-2030 sẽ tạo chuyển biến thực chất về tay nghề, đời sống, tư vấn pháp luật cũng như phát hiện, bồi dưỡng công nhân và đoàn viên ưu tú.

Quan trọng hơn, Tập đoàn đã cam kết thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp, tạo điều kiện để Công đoàn hoạt động, phối hợp chăm lo người lao động, nâng cao năng suất và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp tại Thanh Hóa.

Sự cam kết ấy làm rõ hơn hai chữ “đồng hành”. Công đoàn không làm thay doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng không thể đứng ngoài những vấn đề liên quan đến người lao động. Mỗi bên có chức năng, trách nhiệm khác nhau nhưng có thể gặp nhau ở một mục tiêu chung: người lao động tiến bộ hơn, quyền lợi được bảo đảm tốt hơn; doanh nghiệp có nguồn nhân lực ổn định, năng suất cao hơn và phát triển bền vững hơn.

Từ một Quy chế phối hợp với Tập đoàn Hoa Lợi, Công đoàn Thanh Hóa đang hướng tới một cách làm có thể nhân rộng: chọn đúng doanh nghiệp, chọn đúng vấn đề, xác định rõ trách nhiệm, tổ chức những mô hình có sản phẩm và theo việc đến kết quả cuối cùng.

Nếu một chủ trương về nâng cao tay nghề được hiện thực hóa bằng một người thợ giỏi hơn; một chủ trương về chăm lo được cụ thể bằng một quyền lợi tốt hơn; một yêu cầu về quan hệ lao động được chuyển thành một cuộc đối thoại giải quyết được vấn đề; và một phong trào Công đoàn tạo thêm năng suất, thu nhập và sự gắn bó trong doanh nghiệp, thì đó chính là cách thiết thực nhất để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Và cũng từ đó, thông điệp “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp, vì quyền lợi của người lao động” không còn dừng ở khẩu hiệu, mà được đo bằng những kết quả cụ thể ở từng doanh nghiệp, từng dây chuyền và trong đời sống của mỗi người công nhân./.

Lương Trọng Thành

Ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam,