Công đoàn phường Yên Bái tập huấn nghiệp vụ và công bố thành lập 6 công đoàn cơ sở

Lãnh đạo Công đoàn phường Yên Bái phát biểu tại hội nghị.

Chương trình diễn ra trong 1 ngày. Đại diện Công an phường Yên Bái phổ biến chủ trương xây dựng xã, phường, tổ dân phố không ma túy; phân tích tác hại của ma túy và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác phòng, chống ma túy. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của cán bộ công đoàn cơ sở trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, người lao động chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức tự phòng ngừa; chủ động phát hiện, phối hợp ngăn chặn các hành vi liên quan đến ma túy, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Tuyên truyền phòng chống ma túy tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn những nội dung mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV, trọng tâm là các quy định về tổ chức và hoạt động công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên; nhiệm vụ của ban chấp hành và ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở. Đây là cơ sở giúp cán bộ công đoàn nắm vững quy định, tổ chức thực hiện tại đơn vị đúng Điều lệ và phù hợp với thực tiễn.

Đối với nghiệp vụ công tác công đoàn, hội nghị tập trung hướng dẫn công tác tài chính, quản lý hồ sơ, lập dự toán, thực hiện thu, chi và quyết toán; đồng thời triển khai các văn bản mới về tài chính công đoàn. Nội dung kiểm tra, giám sát cũng được phổ biến, giúp cán bộ cơ sở nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động công đoàn đúng quy định, công khai, minh bạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dịp này, Công đoàn phường Yên Bái công bố quyết định thành lập 6 công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Việc phát triển tổ chức công đoàn tạo điều kiện để người lao động tham gia sinh hoạt, tìm hiểu quyền và nghĩa vụ, được đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Đây cũng là cơ sở để công đoàn phối hợp với doanh nghiệp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Công đoàn phường Yên Bái công bố quyết định thành lập 6 công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Hội nghị là dịp cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, đồng thời gắn nhiệm vụ phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh với tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trong đó có mục tiêu xây dựng phường Yên Bái không ma túy.