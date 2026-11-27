Tại hội nghị, đoàn viên, người lao động được cán bộ Công an tỉnh, Tổ công tác 373 phường Yên Bái tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tình hình ma túy hiện nay, tác hại đối với sức khỏe, gia đình và xã hội; nhận diện các loại ma túy phổ biến, phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt đối với thanh thiếu niên và công nhân lao động; các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, bảo đảm an ninh công nhân.

Quang cảnh hội nghị.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tham dự hội nghị.

Các đại biểu và người lao động tham dự hội nghị.

Thông qua các nội dung tuyên truyền thiết thực, hội nghị hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, người lao động trong chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy; đồng thời phát huy vai trò của đoàn viên Công đoàn trong tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng cùng tham gia xây dựng địa bàn không ma túy.

Hội nghị là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy phường Yên Bái về xây dựng phường không ma túy, gắn nhiệm vụ phòng, chống ma túy với các phong trào thi đua, cuộc vận động của tổ chức Công đoàn.

Đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Lâm sản xuất khẩu Yên Bái nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy.

Cùng với tuyên truyền phòng chống ma túy, Công đoàn phường Yên Bái triển khai hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV; làm rõ những điểm mới và định hướng thực hiện trong nhiệm kỳ 2026 - 2031. Qua đó, giúp cán bộ công đoàn, đoàn viên nắm vững các quy định, nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đồng chí Dương Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn phường Yên Bái tuyên truyền về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Công đoàn phường Yên Bái tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” dành cho đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Lâm sản xuất khẩu Yên Bái. Đặc biệt, mức ăn được nâng lên 50.000 đồng/suất, cao hơn so với bữa ăn ca ngày thường, góp phần cải thiện chất lượng dinh dưỡng, giúp người lao động có thêm điều kiện phục hồi sức khỏe sau thời gian làm việc.

Chương trình "Bữa cơm công đoàn" được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chương trình còn tạo không gian gặp gỡ, chia sẻ gần gũi giữa đoàn viên, người lao động với cán bộ Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp. Trong không khí thân tình, cởi mở, người lao động có dịp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề quan tâm trong quá trình làm việc. Qua đó, góp phần tăng cường sự thấu hiểu, gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Bữa cơm công đoàn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Chương trình tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn phường Yên Bái với doanh nghiệp và người lao động, cụ thể hóa phương châm lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.