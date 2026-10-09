Công đoàn phường Quảng Phú ra mắt hai mô hình đổi mới hoạt động công đoàn

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, phường Quảng Phú tặng hoa chúc mừng và trao trang thiết bị hỗ trợ mô hình “Mỗi đoàn viên công đoàn một ý tưởng sáng tạo” tại Công ty CP Thiết bị Giáo dục Hồng Đức.

Mô hình “Mỗi đoàn viên công đoàn một ý tưởng sáng tạo” triển khai tại công đoàn Công ty CP Thiết bị Giáo dục Hồng Đức và công đoàn Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa. Mô hình tiếp nhận ý tưởng qua mã QR vào “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo” và thành lập Tổ hỗ trợ ý tưởng sáng tạo giúp đoàn viên hoàn thiện các cải tiến thực tế nhằm tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và cải thiện điều kiện làm việc.

Ra mắt mô hình “Công đoàn số - Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn” tại Công ty TNHH Công nghệ mới Jiayi Việt Nam.

Mô hình “Công đoàn số - Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn” được triển khai thí điểm tại Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aresa Việt Nam và Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ mới Jiayi Việt Nam. Mô hình tập trung chuyển đổi sang quản trị đoàn viên bằng dữ liệu số; đưa các hoạt động tuyên truyền, khảo sát, lấy ý kiến lên môi trường số.

Điểm sáng tạo nổi bật là thành lập “Tổ hỗ trợ công nghệ số công đoàn” nhằm hướng dẫn đoàn viên thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại nơi làm việc, hỗ trợ cán bộ công đoàn ứng dụng AI và công nghệ số vào công việc.

Mô hình “Công đoàn số - Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn” Công ty TNHH Giầy Aresa Việt Nam.

Việc ra mắt 2 mô hình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2026) và thực hiện hiệu quả Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 9/9/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện khâu đột phá xây dựng đội ngũ công nhân, lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau thời gian làm điểm, Công đoàn phường Quảng Phú sẽ đánh giá kết quả, hoàn thiện quy trình để nhân rộng trên địa bàn.