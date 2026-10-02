Công đoàn phường Pleiku thành lập 7 Công đoàn cơ sở và ra mắt mô hình Thư viện số

Tại hội nghị, Công đoàn phường Pleiku công bố quyết định công nhận đoàn viên Công đoàn và thành lập 7 CĐCS tại các doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH MTV Lê Đạo Gia Lai; Công ty TNHH Thương mại - Vận tải Phước Thịnh Phát Gia Lai; Công ty TNHH MTV Giáo dục Hồng Sơn Tây Nguyên; Công ty TNHH MTV Thương mại Agria Gia Lai; Công ty TNHH MTV Khôi Nguyên Pharma; Công ty TNHH MTV Bảo Hoàng và Công ty TNHH Công nghệ Âu Lạc.

Đồng thời, công bố các quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra của 7 CĐCS nhiệm kỳ 2026-2030.

Trao quyết định thành lập 7 CĐCS và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành các CĐCS nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: M.C

Dịp này, Công đoàn phường Pleiku ra mắt mô hình “Thư viện số Công đoàn phường Pleiku”, hướng đến xây dựng địa chỉ thông tin số tập trung, để cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động chủ động tìm kiếm, học tập, tra cứu tài liệu mọi lúc, mọi nơi thông qua các thiết bị có kết nối internet.

“Thư viện số Công đoàn phường Pleiku” gồm 7 chuyên mục: Thông tin chung về hệ thống Công đoàn; Nghiệp vụ Công đoàn; Pháp luật và quyền lợi người lao động; An toàn và vệ sinh lao động; Chủ trương và nghị quyết của Đảng; Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Khỏe và đẹp trong lao động.

Nội dung thư viện được định hướng cập nhật thường xuyên theo nhu cầu thực tế, với phương châm “Dễ tìm - dễ hiểu - dễ sử dụng - thiết thực với đoàn viên”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình “Thư viện số Công đoàn phường Pleiku”. Ảnh: M.C

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Pleiku - cho biết, việc thành lập các CĐCS góp phần mở rộng mạng lưới tập hợp, kết nối, chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trong khi đó, “Thư viện số” là giải pháp ứng dụng công nghệ, tạo thêm kênh cung cấp thông tin, kiến thức và hỗ trợ đoàn viên, người lao động thuận tiện, thiết thực hơn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân đề nghị các CĐCS sau khi thành lập nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ; chủ động nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với đặc thù từng đơn vị, hướng đến hiệu quả và lợi ích thiết thực của đoàn viên.