Công đoàn phường Pleiku nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ

Với chủ đề “Chủ động chăm sóc sức khỏe - Tự tin, hạnh phúc mỗi ngày”, chương trình thu hút 50 nữ đoàn viên công đoàn tham gia. Tại đây, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Từ Thị Mai Linh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai đã chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe phụ khoa, sức khỏe sinh sản và phòng ngừa các bệnh thường gặp.

Các nữ đoàn viên được tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Bá Bính

Các nữ đoàn viên được hướng dẫn nhận biết những dấu hiệu bất thường của cơ thể, nâng cao ý thức khám sức khỏe định kỳ, tầm soát các bệnh về tuyến vú, cổ tử cung phù hợp với độ tuổi; đồng thời tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ và cách chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn tiền mãn kinh. Thông qua phần giao lưu, hỏi đáp, các chị em được trực tiếp trao đổi, chia sẻ những vấn đề quan tâm và giải đáp thắc mắc về sức khỏe.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích nữ đoàn viên chủ động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.

Công ty cổ phần Chăn nuôi Bò thịt - Bò sữa Cao Nguyên trao tặng quà nữ đoàn viên công đoàn. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Công ty cổ phần Chăn nuôi Bò thịt - Bò sữa Cao Nguyên trao tặng 155 phần quà (mỗi suất 200.000 đồng) cho nữ đoàn viên công đoàn nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lao động nữ, góp phần động viên chị em yên tâm lao động, sản xuất.