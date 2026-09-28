Công đoàn phường Ô Chợ Dừa: Nhiều hoạt động hướng về cơ sở

Giờ nghỉ trưa tại Công ty cổ phần Thăng Long Talimex, khu vực nhà ăn rộn ràng hơn thường ngày. Sau những giờ làm việc, công nhân cùng ngồi ăn, trò chuyện với đồng nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ Công đoàn trong không khí gần gũi.

“Bữa cơm Công đoàn” được tổ chức với những suất ăn bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động. Cán bộ Công đoàn phường Ô Chợ Dừa cũng có mặt, trực tiếp gặp gỡ, động viên công nhân.

Cán bộ Công đoàn phường Ô Chợ Dừa thăm hỏi, động viên công nhân Công ty cổ phần Thăng Long Talimex tại chương trình “Bữa cơm Công đoàn”. Ảnh: H.Duy

Chị Nguyễn Thị Yến, công nhân phân xưởng may, Công ty cổ phần Thăng Long Talimex chia sẻ, những hoạt động như “Bữa cơm Công đoàn” tạo không khí vui vẻ, gần gũi hơn giữa người lao động với đồng nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Những hoạt động như “Bữa cơm Công đoàn” không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo điều kiện để cán bộ Công đoàn trực tiếp gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân.

Trong 9 tháng năm 2026, Công đoàn phường Ô Chợ Dừa đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn phường đã triển khai giám sát việc thực hiện quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; đồng thời rà soát việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các đơn vị.

Cùng với đó, Công đoàn phường phối hợp triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026, quan tâm đến điều kiện làm việc, sức khỏe và đời sống của người lao động.

Đáng chú ý, hoạt động Công đoàn còn hướng đến những vấn đề lâu dài của người lao động. Trong 9 tháng đầu năm, Công đoàn phường đã triển khai khảo sát nhu cầu thuê, mua và thuê mua nhà ở xã hội của đoàn viên, người lao động trên địa bàn, làm căn cứ đề xuất quỹ đất và phát triển các khu nhà ở xã hội cho công nhân lao động.

Các trường hợp đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp cũng được rà soát để đề nghị hỗ trợ. Theo báo cáo, Công đoàn phường đã rà soát, báo cáo 6 trường hợp thuộc diện này.

Việc chăm lo đời sống được thực hiện song song với nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động. Thông qua các hoạt động tại cơ sở, Công đoàn có thêm điều kiện nắm bắt những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, phối hợp với doanh nghiệp giải quyết kiến nghị, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định.

Cán bộ Công đoàn phường Ô Chợ Dừa tìm hiểu hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp. Ảnh: H.Duy

Được thành lập ngày 24-9-2025, đến ngày 11-9-2026, Công đoàn phường Ô Chợ Dừa đã cập nhật dữ liệu 5.630 đoàn viên lên phần mềm iHanoi.

Cùng với cập nhật dữ liệu, Công đoàn phường tiếp tục rà soát số lượng công đoàn cơ sở, đoàn viên và các doanh nghiệp trên địa bàn chưa thành lập tổ chức Công đoàn.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Công đoàn phường tiếp tục tập trung triển khai Chương trình an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2026; thực hiện chỉ tiêu thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; triển khai các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động.

Trao đổi về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Quý Tùng, Chủ tịch Công đoàn phường Ô Chợ Dừa cho biết, Công đoàn phường xác định tiếp tục hướng hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở, đồng thời phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn tại những đơn vị đủ điều kiện.