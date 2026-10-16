Công đoàn phường Nha Trang tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày 20-10

Sáng 16-10, Công đoàn phường Nha Trang tổ chức hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Tại chương trình, các cán bộ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn phường đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; vai trò, vị trí của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; những đóng góp tích cực của nữ đoàn viên, người lao động trong công tác và đời sống. Đồng thời, nghe bác sĩ chia sẻ chuyên đề về chăm sóc sức khỏe toàn diện và 5 ngôn ngữ yêu thương. Nội dung tập trung vào kiến thức chăm sóc sức khỏe thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý, duy trì vận động thể chất, quan tâm đến sức khỏe tinh thần và xây dựng các mối quan hệ tích cực trong cuộc sống…

Đoàn viên công đoàn trả lời các câu hỏi tại chương trình.

Bên cạnh đó, các đoàn viên công đoàn còn tham gia trả lời các câu hỏi về lịch sử Ngày Phụ nữ Việt Nam, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; các phong trào thi đua trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; truyền thống Công đoàn Việt Nam; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi, tạo sự giao lưu, gắn kết giữa các đoàn viên.

Lãnh đạo Công đoàn phường tặng quà cho các đoàn viên trả lời đúng các câu hỏi.

Chương trình góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe và xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh cho nữ đoàn viên công đoàn. Đồng thời, động viên chị em tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất tốt đẹp, tích cực thi đua lao động, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và xây dựng tổ chức Công đoàn.