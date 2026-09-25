Công đoàn phường Nam Nha Trang phối hợp trao quà Trung thu cho thiếu nhi

Ngày 25-9, tại Trường Mầm non Nha Trang – Phân hiệu Phước Đồng, điểm trường Phước Thượng, Công đoàn phường Nam Nha Trang phối hợp với các công đoàn cơ sở trên địa bàn phường tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2026.

Ban tổ chức trao quà cho các em thiếu nhi.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 40 suất quà cho các em thiếu nhi; mỗi suất quà gồm gấu bông, lồng đèn và sữa. Tổng trị giá các suất quà là 5 triệu đồng, góp phần giúp các em có một mùa Trung thu nhiều niềm vui, ấm áp và ý nghĩa.

Những món quà được trao tận tay các em nhỏ.

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm và thêm động lực vươn lên trong học tập, cuộc sống.