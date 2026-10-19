Công đoàn phường Liên Chiểu trao 101 suất quà cho lao động khó khăn

Công đoàn phường Liên Chiểu trao quà cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Công đoàn phường Liên Chiểu

Tại chương trình, Công đoàn phường trao 101 suất quà tặng nữ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn, góp phần động viên người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và yên tâm làm việc.

Dịp này, Công đoàn phường Liên Chiểu trao giải cuộc thi ảnh “Nét đẹp đoàn viên, người lao động phường Liên Chiểu”. Cuộc thi góp phần tôn vinh vẻ đẹp, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp tích cực của đoàn viên, người lao động trong lao động, sản xuất và các phong trào tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thông qua các hoạt động thiết thực nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Công đoàn phường Liên Chiểu tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo động lực để người lao động tích cực thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.