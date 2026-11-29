Ra mắt 4 Tổ Công nhân tự quản. Ảnh: T.Q

Theo đó, 4 Tổ Công nhân tự quản được thành lập tại các khu vực tổ dân phố Quảng Lăng Đông, Viêm Trung, Cẩm Sa và Phong Hồ. Mỗi tổ có Ban Điều hành gồm 5 thành viên, tổng cộng có 225 công nhân lao động đăng ký tham gia tại 95 phòng trọ.

Việc thành lập các tổ tự quản nhằm tạo điều kiện để người lao động giao lưu, gắn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống; đồng thời phát huy tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và trách nhiệm phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự tại nơi cư trú.

Dịp này, Công đoàn phường Điện Bàn Đông trao 22 suất quà hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng, với tổng kinh phí 11 triệu đồng.

Trao quà hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.Q

Tại hội nghị, Công an phường Điện Bàn Đông tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an ninh, trật tự; hướng dẫn công nhân lao động kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, nổ tại khu nhà trọ và cách thực hiện đăng ký tạm trú khi thuê nhà trọ.