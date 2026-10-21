Công đoàn phường An Hải trao 50 suất quà cho lao động nữ khó khăn

Chủ tịch Công đoàn phường An Hải Đỗ Đức Tình trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở. Ảnh: L.H

Ba công đoàn cơ sở được thành lập tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ANANDI, Công ty Cổ phần Bếp 12 Mùa và Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải TLT.

Đồng thời, 122 người lao động tại 3 doanh nghiệp được kết nạp vào tổ chức Công đoàn, góp phần mở rộng mạng lưới cơ sở, tạo điều kiện để người lao động được đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Ông Đỗ Đức Tình, Chủ tịch Công đoàn phường An Hải chúc mừng và đề nghị các công đoàn cơ sở sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, đồng thời phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Tặng quà nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: L.H

Dịp này, Công đoàn phường An Hải trao 50 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất, tổng kinh phí 50 triệu đồng) hỗ trợ nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; động viên người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.