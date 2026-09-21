Công đoàn phường An Hải tặng 300 suất quà Trung thu cho con đoàn viên, người lao động

Thiếu nhi nhận quà Trung thu tại chương trình “Vui hội trăng rằm”. Ảnh: L.T

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Công đoàn phường An Hải đã trao tặng 300 suất quà Trung thu cho con đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động trên địa bàn.

Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động; động viên thiếu nhi đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm bên gia đình.