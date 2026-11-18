Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 23-QĐ/ĐU ngày 26/9/2025 của Đảng ủy Tập đoàn về Quy chế công tác dân vận.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đồng chí Lê Anh Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Tập đoàn; cùng các ban/Văn phòng Công đoàn PETROVIETNAM.

Về phía PVCFC có đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thành viên HĐQT; đồng chí Trần Chí Nguyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Nguyễn Duy Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Nhà máy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Chăm lo người lao động, phát huy sáng kiến

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Chí Nguyện cho biết, năm 2026, PVCFC tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Kết quả hoạt động tích cực góp phần củng cố nguồn lực để Tổng công ty thực hiện tốt hơn các chính sách tiền lương, phúc lợi và chăm lo đời sống người lao động.

Các chế độ, chính sách được triển khai gắn với hiệu quả công việc, đóng góp của người lao động và điều kiện thực tế của Tổng công ty, qua đó tạo động lực làm việc, ổn định nhân sự và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ. Tổng công ty thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm bắt buộc cho 1.251 người lao động, đồng thời duy trì các chính sách chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm hưu trí tự nguyện và phúc lợi bổ sung.

Đồng chí Trần Chí Nguyện báo cáo tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, Khu nhà ở tại Khu nhà công vụ Khí - Điện - Đạm Cà Mau được đưa vào sử dụng trong tháng 6/2026, bổ sung 93 căn hộ, góp phần đáp ứng nhu cầu chỗ ở của cán bộ, người lao động. Công tác đối thoại tiếp tục được duy trì; chương trình đối thoại năm 2026 với chủ đề “Lắng nghe để thấu hiểu - Đối thoại để đồng hành” được tổ chức ngày 12/11, kết nối trực tuyến tại ba điểm cầu.

Trong đổi mới sáng tạo, PVCFC đã xét duyệt 115 giải pháp đăng ký, trong đó 98 giải pháp đủ điều kiện công nhận sáng kiến cấp Tổng công ty, với giá trị làm lợi ước tính khoảng 133 tỷ đồng. Cùng với đó, Tổng công ty ban hành chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; triển khai các nền tảng dữ liệu, báo cáo quản trị và nhà máy thông minh. Một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo, số hóa nghiệp vụ cũng đang được hoàn thiện, dự kiến đưa vào vận hành trong tháng 11/2026.

Đồng chí Lê Anh Chiến phát biểu tại buổi làm việc

Các thành viên đoàn giám sát của Công đoàn PETROVIETNAM trao đổi với PVCFC về các nội dung liên quan tại buổi làm việc.

Gắn đổi mới với hiệu quả và quyền lợi người lao động

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của PVCFC, đồng thời đánh giá nội dung báo cáo đã cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả triển khai các nghị quyết. Đồng chí đề nghị Tổng công ty tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu phát triển của PETROVIETNAM đến năm 2030 vào chiến lược, kế hoạch của đơn vị.

Đồng chí nhấn mạnh, tăng trưởng cần gắn với bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống người lao động; các chính sách phúc lợi, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm hưu trí và hoạt động an sinh xã hội cần được triển khai thiết thực, mang lại hiệu quả cụ thể.

Đối với Nghị quyết 57-NQ/TW, PVCFC cần tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đưa các ý tưởng, sáng kiến vào ứng dụng thực tiễn; gắn chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo với đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hoạt động Công đoàn cần hướng về cơ sở, gần gũi với người lao động, tránh hình thức; đồng thời chú trọng đào tạo cán bộ, bảo đảm nguồn lực chăm lo đoàn viên và phát huy vai trò giám sát, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Trưởng đoàn giám sát đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn và tổ chức Công đoàn; duy trì giám sát công khai, minh bạch, đồng thời phát huy phong trào thi đua, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Buổi làm việc của đoàn công tác Công đoàn PETROVIETNAM là dịp để PVCFC rà soát kết quả thực hiện các nghị quyết, tiếp thu ý kiến giám sát, tiếp tục hoàn thiện hoạt động Công đoàn, gắn công tác chăm lo người lao động với mục tiêu phát triển bền vững của Tổng công ty.

Đoàn công tác Công đoàn PETROVIETNAM và cán bộ, nhân viên PVCFC tại buổi làm việc.